126-й день войны — главное. Проведен крупнейший обмен пленными, Зеленский назвал соотношение потерь, НАТО признало РФ угрозой 29 июня, 20:32 Сотрудники ГСЧС спасают лабрадора из дома, в который попала российская ракета, Николаев (Фото:Видео ГСЧС /Handout via REUTERS)

Среда, 29 июня — 126-й день полномасштабной войны России против Украины. НВ собрал главные новости за сутки.

Украина и РФ провели самый большой обмен пленными

Сегодня домой вернулись 144 защитника Украины, сообщает Главное управление разведки Министерства обороны. Это самый большой обмен пленными с начала полномасштабного вторжения России.

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Среди 144 освобожденных 95 защитников Азовстали в Мариуполе, из них 43 — военнослужащие полка Азов.

На сколько российских военных их обменяли, не сообщается.

Зеленский рассказал о соотношении потерь в войне с РФ

Президент Владимир Зеленский заявил, что соотношение потерь в войне Украины с Россией на сегодня составляет один к пяти.

«Где мы теряем одного человека, Россия теряет пять. Где мы теряем один танк, они теряют пять. Да, мы боремся. Но нужно быть справедливыми и сказать, что нам действительно сложно. Ибо на один наш танк у них десять своих, на одного нашего бойца — их десять. Какими бы крепкими мы ни были, но их в десять раз больше. Нам сложно, но мы держимся», — пояснил глава государства.



Лидеры НАТО признали Россию самой серьезной угрозой безопасности Альянса

На саммите НАТО в Мадриде утвердили новую стратегическую концепцию Североатлантического альянса, в которой Россию определили как «наиболее серьезную и прямую угрозу» безопасности союзников.

В стратегической концепции перечислены приоритеты, основные задачи и подходы НАТО на следующее десятилетие, описаны безопасностная ситуация, ценности и ключевая цель НАТО по обеспечению коллективной обороны союзников.

На саммите выступил и президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что:

Швецию и Финляндию официально пригласили в НАТО

«Мы подтверждаем нашу приверженность политике открытых дверей НАТО. Сегодня мы решили пригласить Финляндию и Швецию в члены НАТО и согласились подписать протоколы о присоединении», — говорится в официальном заявлении, опубликованном на сайте Альянса.

РФ обстреляла жилой дом в Николаеве

В результате ракетного удара РФ по пятиэтажному жилому дому в Николаеве погибли пять человек, еще четверо пострадали.

Во время проведения спасательных работ два сотрудника ГСЧС получили травмы.

Оккупанты выпустили по Николаеву более 10 ракет.

Лидеры НАТО согласовали новый пакет помощи Украине

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что лидеры Альянса объявили о «дополнительных системах, вооружении, оборудовании, которые сейчас поставляют в Украину наши союзники».

По его словам, члены НАТО готовы к «долгой войне».

Столтенберг подчеркнул, что украинцы сражаются не только за свою независимость, но и за ценности, важные для суверенитета и территориальной целостности любой нации.

Генсек НАТО подчеркнул, что сейчас Альянс должен сосредоточиться на поддержке Украины на поле боя «разными типами летальной или нелетальной поддержки».

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