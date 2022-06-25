Путин не был готов к такой ситуации. Как Россия изменит военную стратегию 25 июня, 20:11 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Лоуренс Фридман: Путин понимает, что ему следует тщательно выбирать битвы (Фото:REUTERS)

Самое серьезное испытание на выносливость все еще предстоит пройти на поле боя

Я буду делать такие вещи,

Какие — я еще не знаю; но они будут

Ужасами земли!

Король Лир, Акт 2, Сцена 4

Владимир Путин стремится навязать всем свою несгибаемую волю. Вот человек, он взял курс, и будет следовать ему, несмотря на препятствия на своем пути и цену их преодоления. Это образ, который хорошо ему служит. Сейчас на Западе широко распространено мнение, что он не отступит в войне с Украиной и, если дела пойдут плохо, то сорвется. Такого человека нельзя провоцировать. Тем не менее, это изображение начинает изнашиваться по краям. За всей этой бравадой его власть медленно разрушается. Симптомы этого можно найти не в готовности идти на компромиссы в отношении войны — она по-прежнему отсутствует, — а вместо этого в политическом параличе, настаивающем на своей установленной стратегии, потому что Путин не может придумать ничего лучшего.

Видео дня

Выступление Путина в Петербурге

Начать стоит с речи, которую он произнес на прошлой неделе, продолжительностью более 70 минут, на ежегодном Петербургском международном экономическом форуме. Это задумано как альтернатива Давосу. Аудитория Путина была не такой многочисленной, как в предыдущие годы, а представители движения Талибан помогали создавать видимость заполненности зала. Темой его выступления было то, что, несмотря на то, что Россия столкнулась с «экономическим блицкригом» под руководством Америки, Россия станет еще сильнее, поскольку остальной мир страдает от инфляции и рецессии. Он очень подробно описал меры, принимаемые для защиты экономики от этого натиска, чтобы обеспечить самодостаточность. «Мы сильные люди, — настаивал он, — и можем справиться с любым вызовом. Как и наши предки, мы решим любую проблему, об этом говорит вся тысячелетняя история нашей страны». Он представил нынешний конфликт как борьбу России с высокомерием американцев — они «считают себя исключительными». «И если они думают, что они исключительны, это означает, что все остальные — второсортные». Это тема, которая обеспечивает точки соприкосновения с Китаем. Президент Си направил аналогичное видеообращение.

Все это вписывается в постепенную эрозию власти Путина в России

Утверждения Путина о непобедимой российской силе были несколько омрачены тем, что его выступление было задержано на час из-за разрушительной кибератаки, продемонстрировавшей, что этот якобы излюбленный инструмент России в современном конфликте может быть использован против нее неприятным образом. И хотя он хвастался тем, насколько хорошо экономика переживет шторм, но даже по официальным прогнозам экономика сократится в этом году примерно на 8%, а по неофициальным оценкам — на 15%. Одной из причин, по которой экономическое положение России не ухудшилось, является увеличение доходов в результате резкого роста цен на нефть и газ. Однако в настоящее время Путин пытается усилить давление на Запад, сокращая поставки газа в страны ЕС. Он будет вести экономическую войну, демонстрируя европейцам, что переход на сторону США будет означать, что они совершают «экономическое самоубийство». В настоящий момент, если есть вариант наказания, он с радостью выберет его.

Что касается серьезной проблемы влияния на мировые запасы продовольствия блокады Черного моря и реальной перспективы голода во многих странах, Путин снова переложил вину на санкции США и ЕС против российского экспорта удобрений и зерна, а также препятствия, стоящие на пути российских усилий по отправке экспорта тем, кто в этом остро нуждается. Другая точка зрения была представлена ​​в одном из наиболее красноречивых выступлений на форуме. Маргарита Симоньян, главный редактор подконтрольной государству медиакомпании RT, которая специализируется на леденящих кровь угрозах и на том, чтобы радовать россиян своими перспективами, предупреждая, как плохо будет всем остальным, представила голод как российскую оружие в экономической войне: «Сейчас начнется голод, и они снимут санкции и будут с нами дружить, потому что поймут, что это такое».

Относительно самой войны, Путин пообещал, что Россия полностью выполнит свои задачи: «свобода для Донбасса». Словно не зная о жестоких реалиях войны и разорении украинских городов, он убеждал: «Мы не должны превращать те города и поселки, которые освобождаем, в подобие Сталинграда. Это естественная вещь, о которой думают наши военные при организации боевых действий». Тех, кто призывает к мирному соглашению, Путин мало утешил. Кремлевская линия теперь твердо придерживается того, что Украине придется жить с новыми границами: те территории, которые находятся под российской оккупацией, готовятся к аннексии.

Единственная возможная уступка была сделана, когда Путин заявил, что не возражает против вступления Украины в ЕС, потому что ЕС «не военная организация». Это признание — один из тех моментов,

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