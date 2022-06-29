Путин видит мир как «ленинградскую подворотню» — Зеленский на саммите НАТО 29 июня, 14:44 Владимир Зеленский отметил, что пока Путина призывали к миру, он готовил военную агрессию (Фото:ОПУ)

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что призывать российского диктатор Владимир Путин к адекватному поведению бессмысленно, поскольку он до сих пор видит мир как «ленинградскую подворотню».

Об этом он сказал в среду, 29 июня, во время своего выступления по видеосвязи на саммите НАТО в Мадриде.

По словам Зеленского, пока демократические государства призывали главу кремлевского режима к «разуму и морали», РФ лишь накапливала силы для военного вторжения.

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«Вы, демократические лидеры, призвали ее уважать международное право, а тираны понимают только силу. Ничего, кроме силы! Руководство РФ во всеуслышание заявило, что правилам жизни научили ленинградские подворотни. Там любые попытки диалога и умиротворения воспринимаются лишь как слабость и страх… И вы не можете игнорировать это видение, вы не можете избежать его истинных целей» — заявил он.

Украинский лидер также предупредил, что останавливаться на Украине Россия не собирается.

«Она не хочет останавливаться ни на Донбассе, ни где-либо на юге Украины, она город за городом хочет поглотить так всех в Европе, кого российское руководство считает своей собственностью, а не независимыми государствами. Это настоящая цель РФ», — подчеркнул Зеленский.

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