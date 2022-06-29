Обстрел жилого дома в Николаеве. Число жертв выросло до пяти, троих удалось спасти — ГСЧС 29 июня, 18:22 В пригороде Николаева оккупанты попали в базу отдыха и в жилой многоквартирный дом (Фото:Александр Сенкевич / Telegram)

В результате российского обстрела Николаева погибли пять человек и четверо мирных жителей были ранены. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

«По состоянию на 17:00 в городе Николаев в результате ракетного удара по пятиэтажному жилому дому погибли 5 человек, пострадали 4 человека, подразделениями ГСЧС спасены 3 человека», — говорится в сообщении в Facebook.

Видео дня

Во время проведения спасательных работ два сотрудника ГСЧС получили травмы, а всего к работам привлечены 25 человек и семь единиц техники, добавили в ведомстве.

В пресс-центр Оперативного командования Юг отмечали, что оккупанты выпустили по Николаеву более 10 ракет.

«По Николаеву и пригороду было выпущено более десятка ракет. Враг продолжает атаковать портовую и производственную инфраструктуру, логистические предприятия. Но и вызывающе бьет по местам вероятного массового скопления людей», — пишет ОК в Facebook.

Оккупанты обстреляли Николаев утром в среду, 29 июня. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким ранее сообщал о трех погибших и пяти раненых в результате российских обстрелов.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.