Обстрел жилого дома в Николаеве. Число жертв выросло до пяти, троих удалось спасти — ГСЧС

29 июня, 18:22
В пригороде Николаева оккупанты попали в базу отдыха и в жилой многоквартирный дом (Фото:Александр Сенкевич / Telegram)

В пригороде Николаева оккупанты попали в базу отдыха и в жилой многоквартирный дом (Фото:Александр Сенкевич / Telegram)

В результате российского обстрела Николаева погибли пять человек и четверо мирных жителей были ранены. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

«По состоянию на 17:00 в городе Николаев в результате ракетного удара по пятиэтажному жилому дому погибли 5 человек, пострадали 4 человека, подразделениями ГСЧС спасены 3 человека», — говорится в сообщении в Facebook.

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Во время проведения спасательных работ два сотрудника ГСЧС получили травмы, а всего к работам привлечены 25 человек и семь единиц техники, добавили в ведомстве.

https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA/posts/405647368269825

В пресс-центр Оперативного командования Юг отмечали, что оккупанты выпустили по Николаеву более 10 ракет.

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«По Николаеву и пригороду было выпущено более десятка ракет. Враг продолжает атаковать портовую и производственную инфраструктуру, логистические предприятия. Но и вызывающе бьет по местам вероятного массового скопления людей», — пишет ОК в Facebook.

Оккупанты обстреляли Николаев утром в среду, 29 июня. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким ранее сообщал о трех погибших и пяти раненых в результате российских обстрелов.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Николаев Российская агрессия Агрессия РФ

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