Зеленский на саммите НАТО: Политика открытых дверей Альянса не должна напоминать старые турникеты киевского метро
Зеленский выступил на саммите НАТО по видеосвязи (Фото:Yves Herman/Reuters)
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите НАТО в Мадриде заявил, что политика открытых дверей Альянса не должна напомнить старые турникеты киевского метро.
«Политика открытых дверей НАТО не должна напоминать старые турникеты киевского метро: они открыты, а когда подходишь — турникеты закрываются, пока не заплатишь. Разве Украина еще мало заплатила? Разве наш вклад в защиту и Европы и всей цивилизации до сих пор недостаточен? Так что еще нужно?» — сказал он во время обращения к странам-лидерам блока.
Зеленский отметил, что ради мира должно быть пересмотрено понимание восточного фланга НАТО.
«Не случайно ли, что все страны Альянса на востоке, все наши соседи, выступают за членство Украины в НАТО? Нет, это не случайность. Это логика. Это знание жизни в нашем регионе», — отметил он.
Украинский президент добавил, что Киеву нужны гарантии безопасности.
«Вы должны найти Украине место в общем пространстве безопасности. Либо — неотложная достаточная для победы помощь Украине, либо — отложенная война России с вами», — резюмировал он.
После начала полномасштабной войны Альянс отказался закрыть небо над Украиной и остановить российские авиаудары, утверждая, что это может привести к эскалации и началу Третьей мировой войны.
15 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине уже не удастся вступить в НАТО, поскольку «мы услышали, что нам туда не войти». Глава государства считает, что Украине требуются долгосрочные и юридически закрепленные гарантии безопасности.
В ходе очередного раунда российско-украинских переговоров 29 марта в Стамбуле украинские переговорщики заявили, что Украина в обмен на отказ от НАТО хочет получить гарантии безопасности, включающие немедленную военную помощь в случае агрессии, от стран-членов Совбеза ООН.
Пока что переговоры Киева с возможными странами-гарантами продолжаются. В частности, Офис президента ведет переговоры о таких гарантиях с советниками по национальной безопасности США, Великобритании, Германии и Франции. Как пишет FT, западные дипломаты говорят, что такие разговоры не зашли далеко и что детали того, как они будут работать, остаются неясными.
Кроме того, по словам президента, договор между Россией и Украиной должны одобрить украинцы на референдуме, в частности и пункт об отказе от вступления в НАТО, закрепленный в украинской Конституции. При этом проведение референдума возможно только после выведения Россией своих войск с территории Украины и отмены военного положения в стране.
В конце мая вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что решение о вступлении Украины в НАТО зависит только от стран-членов Альянса, так как Киев подал заявку на членство еще в 2008 году и с тех пор не отзывал ее.
Она добавила, что Украина не откажется от намерения стать членом НАТО, несмотря на обсуждение гарантий безопасности на мирных переговорах с Россией.
По данным последнего опроса, 76% украинцев поддерживают членство Украины в НАТО.
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