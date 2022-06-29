Лидеры НАТО назвали Россию самой серьезной угрозой безопасности Альянса в новой стратегической концепции 29 июня, 15:46 Участники саммита НАТО в Мадриде, 29 июня 2022 года (Фото:Kenny Holston/Pool via REUTERS)

На саммите НАТО в Мадриде в среду, 29 июня, утвердили новую стратегическую концепцию Североатлантического альянса, в которой Россию определили как «наиболее серьезную и прямую угрозу» безопасности союзников. Об этом сообщает пресс-служба НАТО.

В стратегической концепции перечислены приоритеты, основные задачи и подходы НАТО на следующее десятилетие, описаны безопасностная ситуация, ценности и ключевая цель НАТО по обеспечению коллективной обороны союзников.

Видео дня

Альянс впервые рассмотрел в концепции вызовы, которые Китай ставит перед «безопасностью, интересами и ценностями союзников», а также назвал изменение климата «главным вызовом нашего времени».

В тексте концепции упоминается, что НАТО продолжит развивать партнерские отношения с Боснией и Герцеговиной, Грузией и Украиной, и что Североатлантический альянс подтверждает свое решение, принятое на саммите в 2008 году, и последующие решения в отношении Грузии и Украины.

Также сказано, что жестокая агрессивная война России против Украины серьезно изменила безопасностную обстановку, а неоднократные нарушения ею международного гуманитарного права и зверства принесли невыразимые страдания и разрушения. В НАТО признали, что «сильная, независимая Украина жизненно необходима для стабильности евроатлантического региона».

В концепции отмечается, что Россия «стремится установить сферы влияния и прямой контроль посредством принуждения, подрывной деятельности, агрессии и аннексии, используя обычные, кибер- и гибридные средства», и подрывает международный порядок.

В то же время в НАТО подчеркнули, что не представляют угрозы для России, не стремятся к конфронтации и, хотя не могут считать РФ своим партнером из-за ее агрессивной политики и действий, «готовы поддерживать каналы связи с Москвой для снижения рисков и предотвращения эскалации».

В НАТО также заявили, что стратегические ядерные силы Альянса являются наивысшей гарантией безопасности союзников и, пока в мире существует ядерное оружие, «НАТО останется ядерным союзом».

Предыдущую версию стратегической концепции приняли на саммите НАТО в Лиссабоне в 2010 году. Тогда Альянс называл Россию партнером.

Россию признают страной-террористом. Что с ней будет дальше? – Яковина https://www.youtube.com/embed/VoM6wP2IUXg

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.