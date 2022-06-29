Лидеры НАТО согласовали новый пакет помощи Украине 29 июня, 17:04 Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг (Фото:REUTERS/Susana Vera)

Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что на саммите Альянса в среду, 29 июня, одобрили новый пакет помощи Украине.

Во время брифинга генсек сказал, что лидеры Альянса объявили о «дополнительных системах, вооружении, оборудовании, которые сейчас поставляют в Украину наши союзники». По его словам, члены НАТО готовы к «долгой войне». Столтенберг подчеркнул, что украинцы сражаются не только за свою независимость, но и за ценности, важные для суверенитета и территориальной целостности любой нации.



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Генсек НАТО подчеркнул, что сейчас Альянс должен сосредоточиться на поддержке Украины на поле боя «разными типами летальной или нелетальной поддержки»:

«Сейчас мы сосредоточены на поддержке Украины. Эта война, как и большинство других войн, однажды закончится за столом переговоров. Но важно, чтобы Украина смогла достичь соглашения на своих условиях, приемлемых для Украины. И нам известно, что существует очень тесная связь между тем, чего они могут добиться за столом переговоров, и их силой на поле боя».

В заявлении лидеров НАТО, опубликованном на сайте Альянса, сказано, что союзники вместе с Украиной приняли решение по усиленному пакету помощи, что «ускорит поставку нелетального оборонительного оборудования, улучшит киберзащиту и устойчивость Украины, а также поддержит модернизацию ее оборонного сектора… для укрепления долгосрочной совместимости [с НАТО]».

Как уточнил Столтенберг, пакет помощи включает безопасные средства связи, топливо, медикаменты, бронежилеты, оборудование для противодействия минам и химическим и биологическим угрозам, а также сотни портативных противодронных систем.

В НАТО также подчеркнули, что будут помогать Украине в долгосрочной перспективе и поддерживать ее усилия по восстановлению и проведению реформ.

29 июня на саммите НАТО утвердили новую стратегическую концепцию Североатлантического альянса, в которой Россию определили как «наиболее серьезную и прямую угрозу» безопасности союзников.

Перед лидерами стран НАТО выступил президент Владимир Зеленский. Он призвал Альянс отвечать на угрозы со стороны РФ.



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