НАТО официально пригласило Швецию и Финляндию в Альянс 29 июня, 15:58 REUTERS/Violeta Santos Moura

В среду, 29 июня НАТО официально пригласило Швецию и Финляндию в Альянс.

«Мы подтверждаем нашу приверженность политике открытых дверей НАТО. Сегодня мы решили пригласить Финляндию и Швецию в члены НАТО и согласились подписать протоколы о присоединении», — говорится в официальном заявлении, опубликованном на сайте Альянса.

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В документе также указано, что «при любом присоединении к Североатлантическому союзу жизненно важно, чтобы законные интересы безопасности всех союзников были должным образом учтены».

«Мы приветствуем заключение трехстороннего меморандума между Турцией, Финляндией и Швецией на этот счет. Присоединение Финляндии и Швеции сделает их более безопасными, НАТО — более сильным, а евроатлантическое пространство — более безопасным», — говорится в заявлении.

В НАТО подчеркнули, что безопасность Финляндии и Швеции имеет непосредственное значение для Североатлантического союза, в том числе в процессе вступления.

28 июня Турция, Финляндия и Швеция перед началом саммита НАТО в Мадриде подписали трехсторонний меморандум о взаимопонимании. По словам президента Финляндии Саули Ниинисте, в документе Турция подтвердила, что поддержит вступление двух стран в НАТО на саммите, а «конкретные шаги» по их вступлению будут согласованы союзниками по Альянсу в течение следующих двух дней.

18 мая Финляндия и Швеция подали заявки на членство в НАТО, подписанные министрами иностранных дел. Столтенберг до этого заверял, что страны примут в НАТО «с распростертыми объятиями» после того, как они подадут заявки.



Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна не может поддержать планы Швеции и Финляндии по вступлению в Альянс. Он настаивал на праве своей страны выдвигать двум скандинавским государствам требования о выдаче представителей Рабочей партии Курдистана (РПК), которую Анкара считает террористической. Швеция и Финляндия заявляли, что осуждают терроризм и открыты к диалогу.



Российский диктатор Владимир Путин угрожает «ответными мерами» на появление военной инфраструктуры Североатлантического альянса в Финляндии и Швеции.

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