«Где мы теряем одного, Россия теряет пять». Зеленский рассказал о соотношении потерь в войне с РФ 29 июня, 10:58 По словам Владимира Зеленского, потери РФ в разы выше, чем у Украины (Фото:ОПУ)

Президент Владимир Зеленский заявил, что соотношение потерь в войне Украины с Россией на сегодняшний день составляет один к пяти в нашу пользу.

Об этом он рассказал в интервью американскому телеканалу NBC.

При этом Зеленский подчеркнул, что возможностей у РФ все еще больше.

«Где мы теряем одного человека, Россия теряет пять. Где мы теряем один танк, они теряют пять. Да, мы боремся. Но нужно быть справедливыми и сказать, что нам действительно сложно. Ибо на один наш танк у них десять своих, на одного нашего бойца — их десять. Какими бы крепкими мы ни были, но их в десять раз больше. Нам сложно, но мы держимся», — пояснил глава государства.

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По его словам, на некоторых участках украинские защитники оттесняют российских захватчиков, а с некоторых были вынуждены отходить из-за численного превосходства врага.

«Все должны понять, что это не наша война. Не просто война России с Украиной, это война всего цивилизованного мира с РФ, с военно-политическим руководством, с ее армией. Мы не сможем одни, и слава Богу, что нам помогают», — добавил Зеленский.

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