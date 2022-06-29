«Вопрос — кто следующий». Россия хочет поглотить всех в Европе, кого считает своей собственностью — Зеленский 29 июня, 14:07 Зеленский назвал истинные цели России (Фото:ОПУ)

Россия не собирается останавливаться на Донбассе или юге Украины, а хочет поглотить всех в Европе, кого руководство Кремля считает своей собственностью, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на саммите НАТО.

«Она не хочет останавливаться на Донбассе или где-нибудь на юге Украины, она город за городом хочет поглотить так всех в Европе, кого руководство России считает своей собственностью, а не независимыми государствами. Это истинная цель России. Вопрос — кто следующий для нее? Молдова? Страны Балтии? Польша? Ответ — все они», — отметил он.

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Зеленский добавил, что цели России известны и они очевидны.

«Российское руководство видит мир по-другому. Не так, как вы. Они смотрят, например, на Литву — не как члена вашего Альянса, а как на республику Советского Союза. Для нас она бывшая республика СССР, для нас это прошлое, а они ее рассматривают — как возможное будущее, они снова хотят ее поработить. И так же — на каждое государство, соседствующее с Россией. На каждое государство, бывшее когда-то в сфере влияния Москвы», — добавил он.

Украинский президент также заявил, что задача России — сломать НАТО.

«Вы только сейчас — на этом саммите — определите Россию своей главной угрозой, а вы для них — враг уже очень давно. На этом построена идеология России, это отражается полностью в ее пропаганде, это ее задача — сломать вас, давить на вас», — резюмировал он.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг перед саммитом в Мадриде заявил, что страны Альянса в новой стратегической концепции признают Россию прямой угрозой коллективной безопасности, а также увеличат количество сил быстрого реагирования.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявлял что в обозримом будущем партнерство НАТО с Россией невозможно из-за агрессивной политики российского диктатора Владимира Путина.

Также премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила: если будет действовать нынешняя стратегия НАТО, то ее страна будет «стерта с карты» в случае нападения России.

В то же время Литва планирует увеличить расходы на оборону, чтобы разместить на территории страны больше сил Альянса на фоне угроз РФ.

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