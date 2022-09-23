212-й день войны — главное. Старт «референдумов», успехи ВСУ на Донбассе и юге, данные об украинских потерях, ответ США на ядерный шантаж РФ 23 сентября, 18:00 Уничтоженный российский танк в Каменке Харьковской области (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Пятница, 23 сентября — 212-й день полномасштабной войны России против Украины. НВ собрал главные новости за сегодня.

Старт псевдореферендумов

Сегодня на оккупированных территориях нескольких областей Украины — Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской — Россия пытается провести имитацию фальшивых «референдумов» с целью аннексии. При этом войска РФ не контролируют полностью ни одну из этих областей.

Видео дня

Многочисленные видео из оккупированных территорий свидетельствуют о нежелании населения участвовать в российском фарсе.

Украинске власти неоднократно подчеркивали нелегитимность так называемых «референдумов».

Результаты незаконных «референдумов» о присоединении оккупированных районов Украины к РФ признаны не будут, а ответом на их проведение будут новые санкции, заявили министры иностранных дел стран Большой семерки и Европейского союза.

Успехи ВСУ на Донбассе и юге

Подразделения Сил обороны установили полный контроль над населенным пунктом Яцковка в Донецкой области. Оно находится через реку Оскол от Харьковской области.

Кроме этого, украинским силам удалось восстановить ранее утраченные позиции южнее Бахмута. Там войска РФ ведут регулярные обстрелы и пытаются оттеснить украинских военных от позиций с целью окружения города.

На юге Украины продолжаются ожесточенные бои, украинские силы постепенно закрепляют за собой освобожденные территории.

Руководительница объединенного пресс-центра Сил обороны Оперативного командования Юг НатальяГуменюк отметила, что за минувшие сутки ВСУ нанесли удары по районам сосредоточения вражеской техники и вооружения. Масштабы и результаты этих ударов будут объявлены позже.

Новые данные о потерях ВСУ

Потери ВСУ с начала полномасштабной захватнической войны РФ против Украины составляют более девяти тысяч погибших.

Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

«Слава Богу, что это не сотни тысяч. Безусловно, у нас есть Мариуполь, где до конца неизвестно количество погибших. В общем, это тысячи, но это точно не сотни тысяч. Мы [Минобороны] ведем только учет военных, без гражданских. Если в отношении военных — то это потери, которые значительно меньше, чем у врага», — сказала Маляр.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что украинские Вооруженные силы ежедневно теряют около 50 военнослужащих в войне против России.



Ответ США на ядерный шантаж РФ

США в течение нескольких месяцев отправляли в Москву частные сообщения, предупреждая руководство России о серьезных последствиях, которые последуют за применением ядерного оружия, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

По данным собеседников издания, администрация президента Джо Байдена решила намеренно расплывчато предупреждать о последствиях ядерного удара, поэтому Кремль беспокоится, как может отреагировать Вашингтон.

К частной переписке был привлечен Государственный департамент, однако чиновники не рассказали, кто доставил сообщения или их содержание.

Также неясно, были ли отправлены новые сообщения через несколько часов после того, как кремлевский диктатор Владимир Путин выступил со своей последней завуалированной ядерной угрозой во время речи, в которой он объявил о частичной мобилизации.

Военные преступления РФ

Вооруженные силы РФ совершают военные преступления в Украине, подтвердила комиссия ООН. Ее эксперты провели расследования в четырех областях: Киевской, Харьковской, Сумской и Черниговской.

По словам председателя комиссии, они были поражены большим количеством казней в районах, которые посетили.

Следователи ООН пообщались с более чем 150 жертвами и свидетелями и посетили 27 городов и поселков, где исследовали могилы, а также центры заключения и пыток.

Комиссия представила свидетельства об избиении, поражении электрическим током и принудительном раздевании.

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