Одессу атаковали дронами-камикадзе, есть разрушения и погибший — ОК Юг 23 сентября, 16:04 Предположительно, сбитый иранский беспилотник с маркировкой Герань-2 (фото от 13 сентября) (Фото:СтратКом ВСУ / Telegram)

Российские оккупанты в пятницу, 23 сентября, атаковали Одессу дронами-камикадзе с моря.

Обновлено в 18:27. В Одесском горсовете сообщили, что спасатели продолжают тушить пожар на площади 350 кв. м, который начался в результате атаки оккупантов на город.



Обновлено в 17:20. Городской голова Одессы Геннадий Труханов сообщил, что удар россиян дронами-камикадзе повредил четыре дома, коммунальные службы помогают жителям.



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Как сообщает Одесский горсовет со ссылкой на Оперативное командование Юг в Telegram, два вражеских дрона разрушили админздание в припортовой зоне, там начался пожар. Погиб один мирный житель, на месте работают спасатели.

Один Shahed-136 — дрон иранского производства — силы ПВО сбили над морем. Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук призвал пользоваться официальной информации и соблюдать правила безопасности.

Ранее Суспільне опубликовало видео дрона, который заметили над Одессой во время тревоги.

За прошедшие сутки защитники Украины уничтожили четыре иранских беспилотника Shahed-136.

Впервые о применении российскими оккупантами беспилотника из Ирана сообщалось 13 сентября. Вооруженные Силы Украины сбили Shahed-136 в Купянске.

В начале сентября США ввели санкции против трех компаний из Ирана, производящих ударные беспилотники, которые поставляются в РФ.

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