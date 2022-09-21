«Это не блеф»: Путин заявил о готовности применить ядерное оружие

21 сентября, 09:25
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Владимир Путин утверждает, что в НАТО якобы первыми пригрозили РФ ядерным ударом (Фото:Sergey Bobylev/REUTERS)

Владимир Путин утверждает, что в НАТО якобы первыми пригрозили РФ ядерным ударом (Фото:Sergey Bobylev/REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин заявил о готовности применить ядерное оружие в случае «угрозы территориальной целостности» России.

Об этом он сказал в среду, 21 сентября, на фоне подготовки к фейковым «референдумам» о «присоединении» временно оккупированных украинских территорий к РФ.

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При этом свои угрозы глава кремлевского режима решил обосновать тем, что в НАТО якобы первыми заявили о готовности нанести удар по российской территории, что не соответствует действительности.

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«Тем, кто позволяет себе такие заявления в отношении России, хочу напомнить, что наша страна также обладает различными средствами поражения. При угрозе территориальной целостности нашей страны, для защиты России и нашего народа мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не блеф», — заявил Путин.

Кроме того, он также объявил в РФ «частичную мобилизацию», чтобы восполнить колоссальные потери российской армии в Украине новым «пушечным мясом».

Тем временем ВСУ продолжают свое контрнаступление, начавшееся 29 августа, освобождая украинские территории сразу на нескольких направлениях.

Силы обороны удерживают Антоновский мост и другие переправы через Днепр в Херсонской области под огневым контролем, не давая оккупантам восстановить критически важные для них маршруты.

Таким образом они заблокировали переброску российских войск, что серьезно снизило возможности ВС РФ в этом регионе.

Кроме Херсонской, активное контрнаступление началось также и в Харьковской области.

На сегодняшний день достоверно известно об освобождении целого ряда территорий общей площадью более 8000 кв. км, в том числе ключевые для РФ Балаклею, Купянск и Изюм.

Такой ход событий заставил кремлевский режим инициировать через своих марионеток в ОРДЛО срочный псевдореферендум о «присоединении» этих территорий к РФ.

В свою очередь украинские партизаны продолжают ликвидацию коллаборантов, добровольно согласившихся работать на российских захватчиков.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Владимир Путин Ядерное оружие

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