«На нас пытаются перекинуть этот мостик». Лукашенко ответил, коснется ли мобилизация в РФ Беларуси 23 сентября, 11:59 Александр Лукашенко заявил, что эти слухи распространяет российская пропаганда (Фото:Foreign Ministry of Uzbekistan/REUTERS)

Диктатор Александр Лукашенко прокомментировал возможность того, что российская мобилизация может коснуться и граждан Беларуси.

По его словам, эти слухи распространяет кремлевская пропаганда.

«Эта мобилизация — в России. То, что на нас пытаются перекинуть этот мостик, что будет и у нас… Это вас, пропагандистов бы перетерли. А им же за это ничего не будет. Им надо создать ситуацию. За что-то уцепиться. Не будет никакой мобилизации. Это вранье», — заявил узурпатор во время встречи с представителями подконтрольных ему медиа.

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Напомним, 21 сентября, после отмененного накануне обращения к гражданам РФ, кремлевский диктатор Владимир Путин объявил в стране «частичную мобилизацию».

По словам министра обороны Сергея Шойгу, он планирует отправить на фронт еще 300 тысяч резервистов.

После этого россияне начали массово скупать билеты в другие страны, чтобы избежать участия в войне в Украине.

В свою очередь кремлевская марионетка в Чечне Рамзан Кадыров заявил, что мобилизовать жителей республики не намерен.

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