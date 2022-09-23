«На нас пытаются перекинуть этот мостик». Лукашенко ответил, коснется ли мобилизация в РФ Беларуси
Александр Лукашенко заявил, что эти слухи распространяет российская пропаганда (Фото:Foreign Ministry of Uzbekistan/REUTERS)
Диктатор Александр Лукашенко прокомментировал возможность того, что российская мобилизация может коснуться и граждан Беларуси.
По его словам, эти слухи распространяет кремлевская пропаганда.
«Эта мобилизация — в России. То, что на нас пытаются перекинуть этот мостик, что будет и у нас… Это вас, пропагандистов бы перетерли. А им же за это ничего не будет. Им надо создать ситуацию. За что-то уцепиться. Не будет никакой мобилизации. Это вранье», — заявил узурпатор во время встречи с представителями подконтрольных ему медиа.
Напомним, 21 сентября, после отмененного накануне обращения к гражданам РФ, кремлевский диктатор Владимир Путин объявил в стране «частичную мобилизацию».
По словам министра обороны Сергея Шойгу, он планирует отправить на фронт еще 300 тысяч резервистов.
После этого россияне начали массово скупать билеты в другие страны, чтобы избежать участия в войне в Украине.
В свою очередь кремлевская марионетка в Чечне Рамзан Кадыров заявил, что мобилизовать жителей республики не намерен.
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