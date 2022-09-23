«На нас пытаются перекинуть этот мостик». Лукашенко ответил, коснется ли мобилизация в РФ Беларуси

23 сентября, 11:59
Поделиться:
Александр Лукашенко заявил, что эти слухи распространяет российская пропаганда (Фото:Foreign Ministry of Uzbekistan/REUTERS)

Александр Лукашенко заявил, что эти слухи распространяет российская пропаганда (Фото:Foreign Ministry of Uzbekistan/REUTERS)

Диктатор Александр Лукашенко прокомментировал возможность того, что российская мобилизация может коснуться и граждан Беларуси.

По его словам, эти слухи распространяет кремлевская пропаганда.

Читайте также:
«Не допустит удара в спину РФ». Диктатор Лукашенко в очередной раз прогнулся перед Путиным

«Эта мобилизация — в России. То, что на нас пытаются перекинуть этот мостик, что будет и у нас… Это вас, пропагандистов бы перетерли. А им же за это ничего не будет. Им надо создать ситуацию. За что-то уцепиться. Не будет никакой мобилизации. Это вранье», — заявил узурпатор во время встречи с представителями подконтрольных ему медиа.

Видео дня

Напомним, 21 сентября, после отмененного накануне обращения к гражданам РФ, кремлевский диктатор Владимир Путин объявил в стране «частичную мобилизацию».

Читайте также:

Военкомы откровенно хамят россиянам, не считаясь ни с какими аргументами (Фото:Коллаж НВ) «Рот закройте, игрушки закончились»: в РФ военкомы ведут себя с мобилизованными, как со скотом — видео

По словам министра обороны Сергея Шойгу, он планирует отправить на фронт еще 300 тысяч резервистов.

После этого россияне начали массово скупать билеты в другие страны, чтобы избежать участия в войне в Украине.

В свою очередь кремлевская марионетка в Чечне Рамзан Кадыров заявил, что мобилизовать жителей республики не намерен.

Редактор: Олег Кононенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Россия Российская агрессия Мобилизация Беларусь Александр Лукашенко Война России против Украины

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X