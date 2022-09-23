«Слава Богу, это не сотни тысяч». В Минобороны назвали обновленные данные о потерях ВСУ с начала полномасштабного вторжения РФ 23 сентября, 15:00 В Минобороны озвучили новые данные о потерях ВСУ в полномасштабной войне против РФ (Фото:ООС / Facebook)

Потери ВСУ с начала полномасштабной захватнической войны РФ против Украины составляют более девяти тысяч погибших.

Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

«Слава Богу, что это не сотни тысяч. Безусловно, у нас есть Мариуполь, где до конца неизвестно количество погибших. В общем, это тысячи, но это точно не сотни тысяч. Мы [Минобороны] ведем только учет военных, без гражданских. Если в отношении военных — то это потери, которые значительно меньше, чем у врага. Очень неприятно мне измерять количеством, потому что для нас каждый военный — это наша огромная боль. Но, тем не менее, это все равно показатель нашего мастерства, наших военных, что у нас погибших гораздо меньше, чем у России. Если у них уже больше 50 тысяч [потерь погибшими], то у нас мы называли около девяти [тысяч]. Ну немного уже больше», — сказала Маляр в интервью на Youtube-канале ISLND TV, обнародованном 23 сентября.

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Заместитель министра обороны отметила, что информация по потерям украинской стороны озвучивается дозированно, поскольку этот показатель может помочь врагу скорректировать свою тактику и просчитать те или иные действия.

Маляр отметила, что во время войны есть вещи, которые нельзя озвучивать, но общество к этому еще не привыкло, поэтому иногда украинские власти обвиняли в якобы сокрытии информации.

22 августа главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщал, что около девяти тысяч украинских героев погибли на войне с РФ.

В то же время, потери РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину по состоянию на утро 23 сентября по данным Генштаба ВСУ составляют более 56 тысяч погибших.

В России не признают огромные потери своей армии в начатой Кремлем захватнической войне против Украины. Министр обороны страны-агрессора Сергей Шойгу 21 сентября заявил, что Украина якобы потеряла 60 тысяч военнослужащих убитыми, а потери России, по его словам, составляют 5937 человек погибшими.

На фоне таких «победных» новостей в России объявили «частичную» мобилизацию и планируют отправить на войну в Украину официально до 300 тысяч россиян.

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