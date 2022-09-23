Россия совершила военные преступления в Украине — следователи ООН 23 сентября, 12:55 Сотрудник ГСЧС ходит около тел на месте массового захоронения во время эксгумации в Харьковской области (Фото:REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy)

В пятницу, 23 сентября, ООН заявила, что ее следователи обнаружили доказательства военных преступлений, совершенных Россией в Украине.

Об этом сообщает DW.

«На основании доказательств, собранных комиссией, она пришла к выводу, что в Украине были совершены военные преступления», — заявил глава следственной комиссии Совета ООН по правам человека Эрик Моуз.

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Комиссия была создана в мае для расследования заявлений о военных преступлениях. Пока они сосредоточились на четырех областях: в Киевской, Харьковской, Сумской и Черниговской.

По словам председателя комиссии, они были поражены большим количеством казней в районах, которые посетили.

«В настоящее время комиссия расследует такие смерти в 16 городах и поселках», — сказал он.

Следователи ООН пообщались с более чем 150 жертвами и свидетелями и посетили 27 городов и поселков, где исследовали могилы, а также центры заключения и пыток.

Комиссия представила свидетельства об избиении, поражении электрическим током и принудительном раздевании.

Моуз сказал, что они нашли доказательства неопределенного количества российских солдат, совершивших преступления сексуального или гендерного насилия. Возраст их жертв колебался от 4 до 82 лет.

15 сентября уполномоченный по вопросам пропавших без вести Олег Котенко сообщил, что на территории лесополосы в Изюме нашли массовые захоронения, на большинстве могил — самодельные кресты и номера.

По мнению чиновника, большинство похороненных погибли во время российских артиллерийских обстрелов.

Глава Национальной полиции Игорь Клименко заявил, что на территории Харьковской области было десять мест, где российские оккупанты издевались над украинцами.

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