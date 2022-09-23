В Донецкой области ВСУ освободили село Яцковка и возобновили контроль над позициями возле Бахмута

23 сентября, 14:11
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Ситуация в Донецкой области сложная, но контролируемая (Фото:Генштаб)

Ситуация в Донецкой области сложная, но контролируемая (Фото:Генштаб)

Подразделения Сил обороны установили полный контроль над населенным пунктом Яцковка в Донецкой области.

Об этом в ходе брифинга сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

Он отметил, что село находится через реку Оскол от Харьковской области.

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«В ходе проведения штурмовых действий подразделениями Сил обороны установлен контроль над населенным пунктом Яцковка», — сказал Громов.

По его словам, ситуация на востоке Украины наиболее сложная, но контролируемая.

На Бахмутском направлении войска РФ ведут регулярные обстрелы и пытаются оттеснить украинских военных от позиций.

Оккупанты планируют оцепить Бахмут, однако ВСУ продолжают держать оборону. Кроме этого, украинским силам удалось восстановить ранее утраченные позиции южнее Бахмута.

https://www.youtube.com/watch?v=eX1OBShDdyY
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Донецкая область Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Бахмут Война России против Украины

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