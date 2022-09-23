Украина ежедневно теряет в войне около 50 своих военных — Зеленский

23 сентября, 15:47
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Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Президент Владимир Зеленский сообщил, что украинские Вооруженные силы ежедневно теряют около 50 военнослужащих в войне против России.

Как заявил Зеленский в интервью Ouest-France, потери Украины в войне в пять раз меньше, чем у РФ.

У нас есть оценки потерь за сутки, они не точны. Это около 50 человек в день. Но это не точные цифры, потому что мы не знаем сколько солдат и гражданских лиц остается на этой территории. Погибло в пять раз меньше украинских военных, чем российских", — отметил он.

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Зеленский сказал, что ежедневно получает данные о потерях украинской стороны, однако подчеркнул, что «с цифрами нужно быть очень осторожным, потому что речь идет о человеческих жизнях».

По информации Минобороны, с начала полномасштабного вторжения РФ потери ВСУ составили более девяти тысяч военных.

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Потери РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину по состоянию на утро 23 сентября составляют более 56 тысяч погибших.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Украинская армия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Украина Владимир Зеленский Война России против Украины

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