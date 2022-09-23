Путин настаивал на его выдаче. Медведчук отправился из Турции в Россию — Эрдоган 23 сентября, 15:13 Виктор Медведчук (Фото:ОП)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что нардеп от ОПЗЖ Виктор Медведчук отправился из Турции в Россию.

Об этом сообщает Anadolu.

«200 человек — под нашим контролем. На одном (Медведчук — ред) в особенности настаивал президент Путин. Его мы уже отправили в Россию», — сказал Эрдоган.

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По его словам, лица освобожденные в рамках обмена — это «гости Турции».

23 сентября в Кремле заявляли, что не знают о местонахождении Медведчука, которого передали РФ в рамках обмена на украинских военных.

В ночь на четверг, 22 сентября, стало известно, что Украина вернула из российского плена 215 защитников, из них 108 — бойцы Азова.

Пять командиров гарнизона Азовсталь обменяли на 55 российских военных, они остаются в Турции по гарантиями защиты и безопасности.

В обмен на остальных 210 бойцов Украина отдала стране-агрессору подозреваемого в госизмене нардепа Виктора Медведчука.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины заявили, что обмен стал для Медведчука тяжелой травмой.

«Он как политический фактор, как олигарх, как бизнесмен, как агент влияния, он совершенно деклассирован», — отметили там.

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