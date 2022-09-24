РФ имитирует «референдумы». Массовка из Крыма на пустых «участках», обход домов с автоматчиками и заявление Столтенберга — главное 24 сентября, 08:24 «Избирательный участок» в оккупированном Луганске, 23 сентября 2022 (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

20 сентября подконтрольные Кремлю марионеточные оккупационные «администрации» в квазиреспубликах «Л/ДНР», а также в оккупированных районах Запорожской и Херсонской областей синхронно заявили о планах провести "референдумы" о «вхождении» в состав России 23 — 27 сентября.

Видео дня

21 сентября российский диктатор Владимир Путин фактически анонсировал последующую аннексию украинских территорий, заявив, что Россия поддержит «то решение о своем будущем, которое примут жители „ДНР“ и „ЛНР“, Херсонской и Запорожской областей» — хотя речь идет лишь о симуляции фальсификации волеизъявления с заранее известным результатом.

Украина и абсолютное большинство западных стран заявили, что результаты псевдореферендумов не будут признаны. Президент Украины Владимир Зеленский также подчеркнул, что проведение «голосования» и вероятная аннексия украинских территорий не повлияет на процесс их освобождения усилиями ВСУ.

Российская пропаганда утверждает, что на фиктивных «избирательных участках» подобие «голосования» проведут 27 сентября, а с 23 по 26 сентября включительно оккупационные «власти» имитируют голосование «на придомовых территориях и по заявлениям на дому».

НВ следит за главными событиями первого дня фиктивных российских «референдумов» в четырех областях Украины.

Россия имитирует « референдумы» в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях: что происходит 23 сентября

08:00 В Запорожской и Херсонской областях оккупанты раздают повестки

Об этом говорится в сводке Генштаба. Во время псевдореферендумов мужчинам призывного возраста, отказавшимся от украинского гражданства и получившим паспорта РФ, оккупационные власти вручают повестки о мобилизации.



06:50 Для депортированных украинцев на Сахалине открыли участки для голосования на псевдореферендумах

В пунктах временного размещения для беженцев в Сахалинской области и Камчатском крае начали работу участки для голосования на так называемых «референдумах» об аннексии Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

03:30 США никогда не признают аннексию украинских территорий — Байден



«Российские референдумы являются фикцией, ложным предлогом для попытки присоединить части Украины силой, что является вопиющим нарушением международного права, в том числе Устава ООН. Мы будем работать с нашими союзниками и партнерами над введением дополнительных быстрых и суровых экономических издержек для России», — говорится в заявлении Байдена.

02:00 Россию ждут тяжелые экономические последствия в случае аннексии украинских территорий — Белый дом



«Мы готовы возложить на Россию дополнительные быстрые и тяжелые экономические последствия — вместе с нашими союзниками и партнерами — в ответ на эти действия, если они пойдут дальше по аннексии», — заявили в администрации Байдена.

23:15 Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении подчеркнул, что мир однозначно осудит псевдореферендумы и преступную мобилизацию, которую оккупанты пытаются провести на временно захваченных украинских территориях.



Он также попросил жителей оккупированных территорий передавать спецслужбам все данные об организаторах и тех, кто помогает проводить фейковые «волеизъявления».

21:50 Лидеры стран G7 заявили о готовности вводить новые санкции против РФ в ответ на псевдореферендумы

Лидеры стран Большой семерки (G7) заявили, что не будут признавать результаты псевдореферендумов, происходящих на оккупированных РФ частях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины, и предупредили о готовности ввести новые санкции в отношении России.

«Мы никогда не признаем эти референдумы, которые выглядят как шаг к российской аннексии, и мы никогда не признаем вероятную аннексию, если она состоится», — говорится в заявлении лидеров стран G7.

21:33 СБУ установила более 4 тысяч причастных к подготовке фейкового голосования

В Украине открыли уголовные производства по факту проведения псевдореферендумов на временно захваченных территориях в Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях.

Как сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора в Telegram в пятницу, 23 сентября, уголовные дела открыли по факту посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и коллаборационной деятельности (ст. 110, ст. 111−1 УК Украины). Правоохранители проверяют причастность к организации фейковых референдумов более 4 тысяч человек и уже установили личности больше 1 тысячи российских силовиков, которых собираются привлечь к «охране» псевдореферендумов.



20:04 В Генштабе ВСУ сообщили, что жителям большинства населенных пунктов на оккупированных территориях ограничили выезд, чтобы они приняли участие в «референдуме»

Еще одной целью такого ограничения является подготовка принудительной мобилизации мужчин призывного возраста в оккупационные войска.

19:34 87% жителей Энергодара против выхода Запорожской области из состава Украины и вхождения ее в состав России

Таковы результаты социологического исследования, проведенного Центром социологических исследований Мелитопольского государственного педагогического университета имени Богдана Хмельницкого по заказу ГП НАЭК Энергоатом, сообщается в Telegram-канале Энергоатома.

Опрос был организован и проведен на русском языке методом CATI (телефонный опрос), выборка репрезентативна для взрослого населения Энергодара (в возрасте 18 лет и старше) по полу и возрасту. Были опрошены 1160 респондентов. Теоретическая погрешность исследования не превышает 2%, доверительная вероятность — 95%.

Респондентам задали два вопроса:

планируют ли они принять участие в так называемом « референдуме Запорожской области» и голосовать за вопросы вхождения в состав России на правах субъекта РФ;

референдуме Запорожской области» и голосовать за вопросы вхождения в состав России на правах субъекта РФ; поддерживают ли они выход Запорожской области из состава Украины и вхождение ее в состав России на правах субъекта РФ.

74% энергодарцев, проживающих на временно оккупированной территории, не планируют участвовать в голосовании на референдуме, 16% готовы лично посетить участки для голосования в случае их создания, 10% не определились.

Отвечая на второй вопрос, 87% респондентов высказались против выхода Запорожской области из состава Украины и вхождения ее в состав России, 6% - за выход и присоединение к составу России, 7% - не определились.

19:23 Войска РФ могут использовать российские псевдореферендумы в оккупированных регионах Украины для эскалации войны, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг

«Это именно то, к чему мы должны быть готовы, что Россия будет использовать эти фальшивые голосования для дальнейшей эскалации войны в Украине», — сказал он в комментарии CNN.

Он отметил, что российские «референдумы» не имеют легитимности и ничего не меняют. Столтенберг добавил, что поддерживает послание президента Украины Владимира Зеленского о том, что местные жители не должны принимать участие в этих псевдореферендумах.

«Ответ НАТО — усилить поддержку. Лучший способ закончить эту войну — еще больше укрепить украинцев на поле боя, чтобы они могли на каком-то этапе прийти к решению, приемлемому для Украины и сохранившему Украину как суверенное независимое государство в Европе», — добавил он.



19:15 Журналисты Суспільного пообщались с жителями Запорожской области, приехвшими сегодня на подконтрольную Украине территорию — по их словам во время проведения псевдореферендума российские военные больше никого не выпустят

«Многие уезжают из-за этого референдума. С 18 до 35 лет мужчин не выпускают. Звонили, спрашивали, будете ли вы участвовать в референдуме, как вы относитесь к этому референдуму, за что вы будете голосовать и даже проводили опрос. Большинство будут принуждать. Говорят, если ты получил гуманитарку или пенсию, ты должен обязательно прийти на референдум», — рассказал журналистам Егор, житель Васильевки.

О том, что не выпускают мужчин в возрасте с 18 до 45 лет рассказала журналистам женщина по имени Наталья. По ее словам на оккупированной территории остался ее сын.

18:34 По словам мэра Мелитополя Ивана Федорова, люди боятся открывать двери оккупантам во время псевдореферендума

«Пытаются по три человека ходить по квартирам, но никто не отвечает», — сказал он.

17:53 В Кировском районе Донецка, чтобы сымитировать тайну голосования, женщине предложили заполнять бюллетень «на колесике» (вкопанной в землю шине — ред.)

17:49 В Луганске у памятника Дзержинскому людям пришлось стоять в очереди на «референдум» под ливнем

Сам «референдум» проводили в маршрутках и палатках.

17:29 В Донецке выездные комиссии «референдума» тоже сопровождают автоматчики

Соответствующее видео опубликовало российское СМИ КоммерсантЪ.

17:21 Тем временем российский ресурс Медуза со ссылкой на источник в правительстве РФ сообщил, что Кремль хочет призвать для войны против Украины 1,2 миллиона россиян

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песковв комментарии кремлевским пропагандистским СМИ назвал сообщения о планах призвать 1,2 млн россиян ложью.



16:43 Издание Преступности.НЕТ сообщило, что жители Снигиревки, протестующие против «референдумов» сейчас проживают в городе Новый Буг Николаевской области

Участники акции протеста держали в руках плакаты с флагами Украины. Они призвали жителей Снигиревки и близлежащих сел, не идти на псевдореферендум и не участвовать в его незаконном проведении.



16:30 Свою позицию по поводу «референдумов» обнародовала Венецианская комиссия, сообщила нардеп от Слуги народа и постоянная представительница Верховной рады в Конституционном суде Ольга Совгиря



Она отметила, что в 2014 году Венецианская комиссия установила, что сложившиеся в Крыму обстоятельства не позволили провести референдум в соответствии с европейскими демократическими стандартами. Комиссия также предупредила, что любому референдуму по статусу территории должны предшествовать серьезные переговоры между всеми заинтересованными сторонами.

«Выводы Венецианской комиссии, высказанные в контексте 2014 года, применяются mutatis mutandis к сегодняшней ситуации», — написала Совгиря.

15:49 Герои дня: жители оккупированного городка в Николаевской области вышли на протест против «референдума»

Жители города Снигиревка (довоенное население 12,6 тыс. человек, Николаевская область), который с марта оккупирован российскими войсками, сегодня вышли на демонстрацию против незаконного «референдума» в их городе и окрестных селах. В своем обращении они заявили, что «Снигиревский край был и будет Украиной, в РФ мы никогда не хотели и не будем хотеть».

Захваченные населенные пункты Николаевской области взяла под нелегитимный «контроль» т.н. оккупационная «администрации» в Херсонской области, где сегодня проводят псевдореферендум.

15:36 «Участки» абсолютно пустые. Как оккупанты заставляют жителей оккупированной Херсонской области участвовать в псевдореферендуме — интервью НВ

Россия применяет насильственные методы, чтобы заставить людей участвовать в псевдореферендумах. Чем грозит отказ голосовать, в эфире Радио НВ рассказал Сергей Хлань, депутат Херсонского областного совета.

«Сегодня утром [фиктивные «избирательные участки"] открылись и начали распространять через свои пропагандистские СМИ информацию о якобы больших очередях людей. Но, как сообщают люди: абсолютно никого нет, ["участки"] абсолютно пусты», — рассказал депутат.

15:26 «Всем, кто принимал гуманитарку, придется голосовать»: оккупанты заставляют население участвовать в «референдумах» — ГУР

Об этом сообщает Главное управление Минобороны Украины.

При этом оккупанты, опасаясь огня украинской артиллерии, разместили все центры подготовки к псевдореферендуму на оккупированных территориях «в помещениях с большим сосредоточением гражданского населения», подчеркивают украинские разведчики.

Местных жителей убеждают, что «обратно дороги нет» и всем, кто брал «гуманитарку», придется «голосовать».



15:15 Военные с оружием ходят по домам: новые свидетельства о том, как заставляют «голосовать» в Херсонской области

Согласно рассказу жительницы одного из поселков Херсонской области, по домам жителей села ездят «комиссии» в составе двух легковых автомобилей, двух военных с оружием и пяти гражданских, при этом «предлагают проголосовать».

«Абсолютное большинство нашего села — тех, кто остался, не говоря о тех, кто уехал, — ждет наших, — пишет женщина. — Не оставляйте нас в этом аду».

14:58 ВСУ продолжают наступление без оглядки на «референдумы»:

14:43 Абсолютный цирк: сюрреалистичное видео «голосования» на оккупированных территориях

«Уважаемые жители, выездной „референдум“! Пожалуйства, выходите голосовать», — кричит в микрофон женщина, обходя дворы в частном секторе одного из оккупированных населенных пунктов на востоке Украины. В руках у нее — микрофон с разноцветными мигающими лампочками. На призыв такой «сотрудницы избиркома» никто не откликнулся.

Видео обнародовал Сергей Стерненко. «Да, этот абсолютный цирк происходит на самом деле», — отметил он.

14:24 «Трагикомедия в стиле фарса»: как выглядит «свободное волеизъявление» в Мариуполе

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко показал пример «избирательного участка» в местном районе Кирова.

«Людей останавливают прямо на улицах и заставляют проголосовать. Можно было бы все это назвать цирком, если бы не активное участие автоматчиков. Чистая трагикомедия в стиле фарса», — отметил Андрющенко.

14:10 Ответом на «референдумы» будут новые санкции против РФ — главы МИД G7 и ЕС

Результаты незаконных «референдумов» о присоединении оккупированных районов Украины к РФ признаны не будут, а ответом на их проведение будут новые санкции, заявили министры иностранных дел стран Большой семерки и Европейского союза.



«Шаги к эскалации, ядерная риторика со стороны России безответственны», — говорится в заявлении.

13:54 Более 1.5 тыс. человек. СБУ идентифицировала людей, которых РФ привлекла к организации псевдореферендума в Запорожской области

Служба безопасности перехватила документы, регламентирующие организацию фейкового «референдума» в Запорожской области. Там указаны лица более 1 тыс. российских силовиков, которых планируют привлечь к «охране»: подразделения Росгвардии, военной полиции ВС РФ и российского МЧС.



Кроме того, СБУ получила полный список из более чем 390 коллаборантов, которые согласились возглавить так называемые «терризбиркомы».

13:39 «Все будет оперативно». Песков «анонсировал» скоропостижную аннексию после псевдореферендумов

Спикер Кремля Дмитрий Песков прокомментировал попытки РФ имитировать референдумы на оккупированных территориях Украины и анонсировал будущие шаги Москвы.

Он заявил, что «при положительном решении на референдумах» [хотя никакого решения украинцы не принимают, цифры будут фиктивными] последуют «действия парламента и президента России». «Будут подписаны документы, все будет оперативно», — заявил Песков.

Отвечая на вопрос о том, как будет действовать РФ при условии дальнейшего наступления ВСУ для освобождения захваченных Россией территорий, Песков заявил: «В случае присоединения [аннексии территорий Украины Россией] в их отношении будет действовать Конституция РФ».

13:26 Оккупанты привезли массовку из Крыма в Мелитополь для создания иллюзии о поддержке псевдореферендума — мэр

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире национального телемарафона.



«Они не отказались от идеи проведения „референдума“, хотя видят тотальное сопротивление нашего гражданского населения на временно оккупированной территории. Поэтому вчера вечером привезли на многоэтажных автобусах массовку именно из Крыма, с помощью которой они и хотят снимать эти пропагандистские сюжеты о якобы поддержке со стороны местного населения в Мелитополе», — пояснил он.



13:10 На референдум в Херсон свезли людей из Крыма и Ростовской области РФ

Об этом сообщает движение Жовта стрічка.

12:58 Псевдореферендум в Херсонской области: оккупанты открыли «избирательные участки», но они пусты — депутат облсовета

Об этом в комментарии Новостям Приазовья сообщил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань.



«Оккупанты открыли уже „избирательные участки“. На избирательных участках никого нет, как отмечают люди из Херсона, то есть они пустые, оккупанты понимают, что они пусты, но они предусматривают в своем фейковом „референдуме“ подомовой обход. То есть, это уже никакое не тайное голосование, это принудительное взыскание ответа „Да“, под дулом автомата», — сказал Хлань.



12:38 Псевдореферендумы на захваченных территориях Украины: в Минреинтеграции предупредили коллаборантов о суде и санкциях

Причастных к псевдореферендумам на захваченных РФ территориях Украины в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях ждет уголовная ответственность, суд и санкции, напомнили в Минреинтеграции Украины.

«Силовые и разведывательные ведомства Украины, а также Минреинтеграции владеют полной информацией об организаторах, исполнителях и приспешниках проведения псевдореферендумов», — отметили там.

12:24 «Участки» в магазинах и «голосование» под наблюдением вооруженных боевиков: фарс в Мариуполе

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющеко рассказал о том, как оккупанты имитируют проведение «волеизъявления» в городе.

По его словам, фиктивные «избирательные участки» расположены в магазинах и кафе, однако в большинстве своем пустые. Те, кто приходят, ставят отметки под пристальным наблюдением людей с автоматами.

Основным средством принуждения для голосования является поквартирный обход. Как правило, его осуществляют два человека с урной и бюллетенями и два автоматчика. «Стучат в двери квартир/домов, заставляют соседей вытаскивать людей к «комиссии», — пишет Андрющенко.

В некоторых районах нет ни одного «физического» участка, а отлов людей еще активнее в сельской местности.

«Фактически „показательный“ старт псевдореферендума выглядит очень провально», — убежден Андрющенко.

12:15 Активисты выложили в сеть данные о местах проведения псевдореферендума в Херсоне и «главах избирательных комиссий»

Активисты движения Жовта стрічка опубликовали в своем Telegram данные о местах проведения псевдореферендума в захваченном Херсоне.

По данным украинского движения сопротивления, российские оккупанты проводят свой фарс в 12 школах захваченного областного центра. Желтая лента также опубликовала личные данные «глав избирательных комиссий».

12:03 «Голосуют» на кухне и во дворах: Гайдай рассказал, как оккупанты пытаются имитировать «волеизъявление» в Луганской области

Глава Луганской ОВА Сергей Гадай рассказал, как оккупанты начали «выборы без выбора» на оккупированной территории области.



По его словам, города закрыли на выезд, людей из них не выпускают. А голосование в якобы «организованных местах на придомовых территориях» на самом деле выглядит так: «Заполняют какие-то бумажки на кухнях в квартирах и дворах. Выглядит это крайне странно. Конфиденциальностью и не пахнет. Как выглядят так называемые комиссии и имеют ли они при себе оружие — пока такой информации нет».



Гайдай предположил, что поквартирный/подворовой обход оккупанты осуществляют «только ради проверки на обнаружение мужчин, в поисках „пушечного мяса“».



«Напоминаю, что за участие и организацию псевдореферендума предусмотрена ответственность. Наказаны будут всех причастных!» — подчеркнул Гайдай.



11:48 Страны G7 не признают фиктивные «референдумы» — заявление глав МИД



Главы МИД G7 (стран Большой семерки) осудили попытку РФ провести в Украины псевдореферендумы и обещают продолжить дальнейшие целенаправленные санкции против России



«Министры иностранных дел стран G7 и Верховный представитель решительно осудили заявление России о проведении фиктивных „референдумов“ на суверенной украинской территории, которая временно находится под контролем России. Любые „референдумы“, проводимые в условиях российского военного присутствия, запугивания и насильственной депортации, не могут быть свободными или справедливыми», — говорится в заявлении министра иностранных дел Германии Анналены Бербок в качестве председателя встречи министров иностранных дел G7.



Министры подчеркнули, что любая аннексия украинской территории будет грубым нарушением суверенитета Украины и Устава ООН. Они призвали все государства однозначно осуждать любые «референдумы» и не признавать их результаты.



«G7 также продолжит дальнейшие целенаправленные санкции и привержена устойчивому экономическому и политическому давлению на Россию», — подчеркивается в заявлении.

11:31 Как избежать от принуждения к участию в «референдуме»: памятка для жителей оккупированных территорий Украины

Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук напомнил, что партизанское движение Жовта стрічка подготовило для жителей оккупированных территорий ПОДРОБНУЮ ИНСТРУКЦИЮ о том, как избежать участия в фейковом реферндуме



«Сегодня рашисты будут ходить по вашим домам и будут пытаться заставить вас принять участие в фейковом «референдуме». Мы призываем ни в коем случае с 23 по 28 сентября — не открывать двери. Полностью игнорируйте «референдум», — призывают авторы инструкции.

А журналист Андрей Цаплиенко дал еще несколько советов и напомнил жителям Херсона, от каких адресов в ближайшие дни следует держаться подальше.

11:15 «Референдумы» нельзя назвать даже фиктивными, никакого «голосования» по сути нет — Тимоти Снайдер

Известный историк Тимоти Снайдер посвятил российским псевдореферендумам длинную серию постов в Twitter. В них он обратился к мировым СМИ и политикам с призывом не использовать даже термин «незаконные референдумы». Он поясняет, что если бы РФ провела такие «референдумы», то они действительно были бы незаконными. Однако на самом деле Россия не проводит даже подобия «голосования» — ведь не располагает необходимой для этого инфраструктурой, не контролирует полностью ни одну из областей, где проводит симуляцию «референдумов».

"На самом деле никакого голосования по сути не происходит", — напоминает Снайдер, отмечая, что итоговые цифры будут попросту «нарисованы» и уже подготовлены заранее. Историк предлагает мировому сообществу называть «элементом военного преступления» то, что Россия проводит сегодня на оккупированных территориях Украины.

10:58 Террор оккупантов в дни «референдума»: стало известно о жертвах при взрыве в многоэтажке Мелитополя

Один человек погиб и один был ранен в результате ночного взрыва в одной из многоэтажек оккупированного Мелитополя (Запорожская область), сообщил мэр Иван Федоров.

«Террор усиливается: и самого утра в Мелитополе слышны взрывы. В одной из многоэтажек, девятиэтажек, сегодня ночью был взрыв, в результате которого, к сожалению, есть пострадавшие: один человек погиб и один — ранен», — сказал Федоров.



Кроме того, по словам Федорова, в пятницу произошел взрыв рядом с один из мест нахождения оккупантов и в настоящее время уточняются их потери.

10:40 Фарс с громкоговорителями во дворах и пустыми «участками» — фото и видео первого дня «голосования»

Журналист Андрей Цаплиенко обнародовал видео, на котором показано, как проходит «голосование на дому» на оккупированных территориях. Работники фейковых «избиркомов» ходят с громкоговорителями по дворам и ждут желающих «отдать голос». Судя по тому, что упоминается Калининский район, видео может быть снято в Донецке, где есть одноименный район.

На другом фото Цаплиенко, не указывая город, показал абсолютно пустой «участок» для голосования.

10:32 Запрещают покидать города. В Луганской области оккупанты пытаются создать видимость активного участия в псевдореферендуме — Гайдай

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай рассказал, что в оккупированных городах региона для создания картинки «референдумов» уже работают пропагандистские СМИ.

В захваченном Беловодске на одном из предприятий начальник объявил всем сотрудникам, что явка обязательна — под угрозой увольнения и выдачи несогласных боевикам «ЛНР».



Оккупационные власти Старобельска запретили местному населению покидать город в период с 23 по 27 сентября.

10:27 Фейковое «голосование» не меняет стратегических целей Украины — Шмигаль

Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины, прокомментировал проведение мобилизации в РФ и проведение Россией «фейковых референдумов» на оккупированных территориях.



«Для нас это ничего не меняет с точки зрения стратегических целей. Мы будем делать все, чтобы освободить наши территории. Партнеры готовы поддерживать нас в этом. И так же они готовы поддерживать наше восстановление и развитие нового мощного европейского государства», — заявил Шмыгаль журналистам на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.



10:20 Сопротивление «референдумам» на оккупированных территориях — первые фото

Антон Геращенко опубликовал фото из Энергодара и Мелитополя (Запорожская область), где появились партизанские листовки с призывом к украинцам не участвовать в фиктивном «голосовании» и другие признаки украинского протеста.

10:10 «Пропагандистское шоу для проведения Z-мобилизации» — в Офисе президента Украины прокомментировали «референдумы»

"Сегодня на оккупированных территориях нет никакого юридического действия под названием «референдум»", — напомнил советник главы ОП Михаил Подоляк.

По его словам, реальны только две вещи:

«пропагандистское шоу для проведения Z-мобилизации»;



«территория Украины, которая требует немедленного освобождения».

10:02 Смехотворные «сейф-пакеты» и «голосование» в необъявленных местах: как оккупанты имитируют «референдум» в Мариуполе

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко еще ранее рассказал о том, как оккупационные «власти» города пытаются создать иллюзию «референдума».

По его словам, «голосование» будет не только обходом по квартирам, но и в специально отведенных местах. «Правда, эти места не будут анонсированы из соображений безопасности. То есть… далее продолжать не нужно», — констатирует Андрющенко. Он также рассказывает, что «голосовать» предложили и в России — но только тем, кто доберется до территории Ростова-на-Дону.



«Для „честности“ придумали „сейф-пакет“, куда будто бы будет упакован бюллетень. Чтобы его не подделали», — рассказал также Андрющенко, иронизируя из-за заранее известных «результатов» фальсификации.



09:50 «Нулевая легитимность» — МИД Канады о российских псевдореферендумах

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли выступила с резким осуждением «референдумов», которые пытается провести РФ на территории Украины.

«Это фальшивое „голосование“ с заранее определенными результатами будет иметь нулевую легитимность, и Канада их не признает. Границы не изменятся. Территория Украины останется за Украиной», — подчеркнула Жоли.

По ее словам, «война России никогда не была связана с законными интересами безопасности — она была связана с желанием президента Владимира Путина перекроить карту мира с помощью силы».



Также, считает Жоли, «фиктивные „референдумы“ в Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях — это не демократия, а отчаянная попытка узаконить завоевание и ограничить растущее украинское контрнаступление».



Глава канадского МИД также призвала «другие страны присоединиться к отказу от незаконных попыток России украсть украинские земли путем насилия и террора».

09:23 Как выглядят «бюллетени» на псевдорефрендумах

В квазиреспубликах «Л/ДНР» имитация бюллетеней, по-видимому, напечатана только на русском языке, тогда как в Херсонской и Запорожской областях добавили строки на украинском.

В псевдообразованиях «Л/ДНР» есть вопрос только о «присоединении к России?»", тогда как на захваченных территориях Запорожской и Херсонской областей формулировка в незаконном бюллетене предусматривает три вопроса в одном («Поддерживаете ли вы выход из Украины, создание самостоятельного государства и присоединение его к РФ?»).

09:10 «Дальнейший предлог для эскалации»: глава МИД Британии призвал весь мир отвергнуть российский фарс «референдумов»

22 сентября, накануне старта «псевдореферендумов», министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли посвятил этой теме часть своего выступления на заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке

«Мы знаем, что Россия собирается провести фиктивные референдумы на суверенной украинской территории без каких-либо юридических оснований. Под угрозой насилия, после массовых перемещений людей в районах, которые подавляющим большинством проголосовали за независимость Украины. Мы знаем, что делает Владимир Путин — он планирует сфабриковать результаты этих „референдумов“, он планирует использовать это для аннексии суверенной украинской территории, и он планирует использовать это как дальнейший предлог для эскалации своей агрессии. Я призываю все страны отвергнуть этот фарс и отказаться признавать какие-либо результаты», — сказал Клеверли.

09:00 В центре Мелитополя прогремел мощный взрыв в день псевдореферендума

Об этом сообщил в Telegram мэр города Иван Федоров.

«Террор оккупантов нарастает. В 7 утра в Мелитополе раздался громкий взрыв, который почувствовали жители в центре города. Люди боятся выходить из дома. А этот страх на руку оккупантам — в первый день домового „голосования“ на псевдореферендуме им нужно, чтобы все тихо сидели дома», — написал он.

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