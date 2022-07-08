135-й день войны — главное. Условия окончаний войны до конца года, три сценария победы Украины, позорное бегство Лаврова с саммита G20
Украинские военные на САУ (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)
Пятница, 8 июля — 135-й день полномасштабной войны России против Украины. НВ собрал главные новости за сутки.
Условия окончания боевых действий до конца года
Военные действия с Россией могут закончиться до конца года, если Украина будет объединенной, как сейчас, если поставки мощного вооружения от партнеров будет своевременным и если «удача и Бог будут на нашей стороне», заявил президент Владимир Зеленский.
«Мы сможем много чего сделать до конца этого года. Я уверен, можем завершить военную часть войны», — сказал он.
Сценарии победы Украины
Глава минобороны Украины Алексей Резников назвал три возможных сценария окончания войны России против Украины:
- Выход ВСУ на позиции до 24 февраля, переговоры с РФ о статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей, а также Крыма при участии Запада.
- Перемалывание армии РФ. В таком случае война продлится до конца текущего года, возможно, с захватом начала нового года.
- Развал РФ.
Зеленский на передовой
Президент Украины Владимир Зеленский посетил передовые позиции украинских военных в Днепропетровской области.
Он пообщался с военнослужащими и поблагодарил их за службу, а также вручил защитникам государственные награды.
Глава государства также провел совещание по ситуации в регионе, положению дел в воинских частях и подразделениях.
Позор Лаврова на саммите G20
Глава МИД России Сергей Лавров вынужден досрочно покинуть саммит руководителей внешнеполитических ведомств Большой двадцатки на Бали. Часть его иностранных коллег отказалась участвовать в совместной фотосессии вместе с ним.
«Я не могу стоять рядом с тем, кто параллельно бомбит Украину, нападает на детей, взрослых, мирных жителей. Поэтому групповой фотографии с этого саммита не будет», — сказала министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.
Лавров заявил, что «никого не приглашал фотографироваться».
Во время встречи Ларова с главой МИД Индонези Ретно Марсуди кто-то выкрикнул из зала «Когда вы прекратите войну?» и «Почему вы не остановите войну?». Он не ответил на эти вопросы.
Также Лавров вышел из зала, когда по видеосвязи выступал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Не слушал он и выступление Бербок.
Кроме того, Лавров не пришел на вечернюю сессию, во время которой говорил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Взрывы в Донецке, Шахтерске и Новой Каховке
Ночью в оккупированных Россией Донецке и Шахтерске Донецкой области прогремело несколько взрывов. По словам местных жителей, на складе боеприпасов в Шахтерске были слышны взрывы в течение нескольких часов.
Днем прогремели взрывы в захваченной Новой Каховке Херсонской области. Как сообщил советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань, взрывы на складах произошли после удара ВСУ.
Умер Синдзо Абэ
Бывший премьер-министр Японии, 67-летний Синдзо Абэ умер в больнице после совершенного на него покушения.
Утром во время предвыборного митинга в него несколько раз выстрелил из пистолета 41-летний бывший служащий морских сил самообороны Тэцуя Ямагами. Его задержали на месте преступления. Он заявил, что недоволен политикой Абэ и им самим и потому собирался его убить.
Абэ доставили в больницу, но спасти жизнь не удалось.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.