135-й день войны — главное. Условия окончаний войны до конца года, три сценария победы Украины, позорное бегство Лаврова с саммита G20 8 июля, 19:34 Украинские военные на САУ (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Пятница, 8 июля — 135-й день полномасштабной войны России против Украины. НВ собрал главные новости за сутки.

Условия окончания боевых действий до конца года

Военные действия с Россией могут закончиться до конца года, если Украина будет объединенной, как сейчас, если поставки мощного вооружения от партнеров будет своевременным и если «удача и Бог будут на нашей стороне», заявил президент Владимир Зеленский.

Видео дня

«Мы сможем много чего сделать до конца этого года. Я уверен, можем завершить военную часть войны», — сказал он.



Сценарии победы Украины

Глава минобороны Украины Алексей Резников назвал три возможных сценария окончания войны России против Украины:

Выход ВСУ на позиции до 24 февраля, переговоры с РФ о статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей, а также Крыма при участии Запада. Перемалывание армии РФ. В таком случае война продлится до конца текущего года, возможно, с захватом начала нового года. Развал РФ.



Зеленский на передовой



Президент Украины Владимир Зеленский посетил передовые позиции украинских военных в Днепропетровской области.

Он пообщался с военнослужащими и поблагодарил их за службу, а также вручил защитникам государственные награды.

Глава государства также провел совещание по ситуации в регионе, положению дел в воинских частях и подразделениях.

Позор Лаврова на саммите G20

Глава МИД России Сергей Лавров вынужден досрочно покинуть саммит руководителей внешнеполитических ведомств Большой двадцатки на Бали. Часть его иностранных коллег отказалась участвовать в совместной фотосессии вместе с ним.

«Я не могу стоять рядом с тем, кто параллельно бомбит Украину, нападает на детей, взрослых, мирных жителей. Поэтому групповой фотографии с этого саммита не будет», — сказала министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

Лавров заявил, что «никого не приглашал фотографироваться».



Во время встречи Ларова с главой МИД Индонези Ретно Марсуди кто-то выкрикнул из зала «Когда вы прекратите войну?» и «Почему вы не остановите войну?». Он не ответил на эти вопросы.

Также Лавров вышел из зала, когда по видеосвязи выступал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Не слушал он и выступление Бербок.

Кроме того, Лавров не пришел на вечернюю сессию, во время которой говорил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Взрывы в Донецке, Шахтерске и Новой Каховке

Ночью в оккупированных Россией Донецке и Шахтерске Донецкой области прогремело несколько взрывов. По словам местных жителей, на складе боеприпасов в Шахтерске были слышны взрывы в течение нескольких часов.

Днем прогремели взрывы в захваченной Новой Каховке Херсонской области. Как сообщил советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань, взрывы на складах произошли после удара ВСУ.

Умер Синдзо Абэ

Бывший премьер-министр Японии, 67-летний Синдзо Абэ умер в больнице после совершенного на него покушения.

Утром во время предвыборного митинга в него несколько раз выстрелил из пистолета 41-летний бывший служащий морских сил самообороны Тэцуя Ямагами. Его задержали на месте преступления. Он заявил, что недоволен политикой Абэ и им самим и потому собирался его убить.

Абэ доставили в больницу, но спасти жизнь не удалось.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.