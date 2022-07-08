Экс-премьер-министр Японии Синдзо Абэ умер в больнице после покушения

8 июля, 11:52
Синдзо Абэ (Фото:REUTERS/Yuya Shino)

Синдзо Абэ (Фото:REUTERS/Yuya Shino)

В пятницу, 8 июля, после покушения умер экс-премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

Об этом сообщает NHK.

67-летний Абэ скончался в одной из больниц.

Покушение на Синдзо Абэ было совершено утром 8 июля в городе Нара. Он получил огнестрельное ранение в правую часть шеи. Экс-премьера госпитализировали, но не смогли спасти жизнь.

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Полиция задержала стрелка. По данным телеканала Nihon TV, это 41-летний бывший служащий морских сил самообороны страны Тэцуя Ямагами.

Как сообщали местные СМИ и полиция, бывший военный несколько раз выстрелил в Абэ из пистолета, когда тот выступал с речью на митингев рамках предвыборной кампании в верхнюю палату парламента. Задержанный заявил, что недоволен политикой Абэ и им самим и потому собирался его убить.

Синдзо Абэ занимал пост премьер-министр Японии в 2006—2007 и 2012—2020 годах, он проработал дольше всех на этом посту в истории страны.

Синдзо Абэ в первые минуты после покушения (Фото: Kyodo/via REUTERS)
Синдзо Абэ в первые минуты после покушения / Фото: Kyodo/via REUTERS
Задержание мужчины, стрелявшего в Синдзо Абэ (Фото: The Yomiuri Shimbun/via REUTERS)
Задержание мужчины, стрелявшего в Синдзо Абэ / Фото: The Yomiuri Shimbun/via REUTERS
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Япония Синдзо Абэ

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