Экс-премьер-министр Японии Синдзо Абэ умер в больнице после покушения
Синдзо Абэ (Фото:REUTERS/Yuya Shino)
В пятницу, 8 июля, после покушения умер экс-премьер-министр Японии Синдзо Абэ.
Об этом сообщает NHK.
67-летний Абэ скончался в одной из больниц.
Покушение на Синдзо Абэ было совершено утром 8 июля в городе Нара. Он получил огнестрельное ранение в правую часть шеи. Экс-премьера госпитализировали, но не смогли спасти жизнь.
Полиция задержала стрелка. По данным телеканала Nihon TV, это 41-летний бывший служащий морских сил самообороны страны Тэцуя Ямагами.
Как сообщали местные СМИ и полиция, бывший военный несколько раз выстрелил в Абэ из пистолета, когда тот выступал с речью на митингев рамках предвыборной кампании в верхнюю палату парламента. Задержанный заявил, что недоволен политикой Абэ и им самим и потому собирался его убить.
Синдзо Абэ занимал пост премьер-министр Японии в 2006—2007 и 2012—2020 годах, он проработал дольше всех на этом посту в истории страны.
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