Зеленский перечислил условия прекращения военных действий до конца года 8 июля, 18:23 Президент Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский считает, что военные действия с Россией могут закончиться до конца года. Такое мнение он высказал в интервью CNN, опубликованном в пятницу, 8 июля.

«Если наше государство будет объединенным, таким как сейчас, если мощное оружие от наших партнеров будет идти к нам вовремя и если удача и Бог будут на нашей стороне, то мы сможем много чего сделать до конца этого года. Я уверен, можем завершить военную часть войны», — сказал Зеленский.



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Глава государства отметил, что, «если мы будем крепкими», наступит момент, когда стране-агрессору России придется сесть за стол переговоров: «Они будут видеть продолжение объединенного мира вокруг Украины, мощь Украины и победу Украины на тех или иных направлениях или в операциях… Это будет очень мощная позиция, с которой можно будет говорить».



Зеленский также подчеркнул, что Украина будет бороться за каждый метр своей территории и украинцы не готовы отдавать свою землю.

«Мы, возможно, сразу все не вернем, это понятно. Некоторые вещи возвращаются на поле битвы — для этого нам нужно быть обеспеченными технически. Когда мы будем обеспечены технически, мы будем деоккупировать наши территории. Но некоторые территории нашей земли — наверное, хотелось бы в это верить — мы вернем дипломатическим путем. [Это] меньше жертв, но больше времени. Может быть и так», — добавил президент.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников назвал три возможных сценария окончания полномасштабной войны России против Украины.

Президент Владимир Зеленский до этого призывал лидеров Большой семерки сделать все возможное, чтобы завершить войну до конца года.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк говорил, что для освобождения Украиной временно захваченных территорий нужно только конкретное количество позиций определенной тяжелой техники для «паритета вооружения».

На первых переговорах нам говорили: Мы сейчас вас на колени поставим – Михаил Подоляк https://www.youtube.com/embed/3iijhn-iaNE

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