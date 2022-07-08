Устроили бойкот. Участники саммита G20 отказались проводить традиционную совместную фотосессию из-за Лаврова — СМИ 8 июля, 10:26 Сергей Лавров (Фото:REUTERS/Willy Kurniawan)

Традиционную совместную фотосессию глав МИД участников G20 в этом году отменили из-за их нежелания фотографироваться с министром иностранных дел страны-агрессора России Сергеем Лавровым, сообщает Kyodo.

По информации СМИ, фото могут перенести на конец саммита.

Также министр иностранных дел Японии Есимаса Хаяси отказался участвовать в официальном ужине глав МИД стран Большой двадцатки из-за того, что там мог присутствовать Лавров.

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Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что нельзя позволить России использовать встречу министров иностранных дел G20 в своих интересах.

Встреча глав МИД G20 проходит на Бали, Индонезия, 7−8 июля.

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