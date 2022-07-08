Зеленский посетил передовые позиции ВСУ в Днепропетровской области 8 июля, 14:41 Зеленский приехал на передовую в Днепропетровскую область (Фото:ОПУ)

В пятницу, 8 июля, президент Украины Владимир Зеленский посетил передовые позиции украинских военных в Днепропетровской области.

Как сообщили в пресс-службе главы украинского государства, во время поездки он пообщался с военнослужащими и поблагодарил их за службу.

«Благодарю вас за вашу работу и героизм, с которым вы защищаете наше государство, наши украинские семьи и суверенитет Украины. Хочу пожелать вам здоровья, всего лучшего вам и вашим семьям. И пожелать всем победы. Слава Украине!», — сказал он.

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Зеленский также вручил защитникам государственные награды.

Он присвоил звание Героя Украины и вручил орден Золотая Звезда командиру танкового батальона подполковнику Олегу Грудзевичу, который участвовал в боях за Мариуполь Донецкой области.

Под его руководством подразделение успешно совершило прорыв с неподконтрольной территории. Во время передвижения военные обнаружили и уничтожили диверсионно-разведывательную группу оккупантов в районе Знаменовки, продолжили передвижение и без потерь прибыли в расположение своего батальона. Время выхода подразделения составляло десять суток.



Кроме того, президент провел совещание по ситуации в регионе, положению дел в воинских частях и подразделениях.

«Города, несмотря на военное положение, должны эффективно функционировать и быть полностью обеспеченными продуктами и лекарствами», — отметил он в Telegram.

Во время совещания Зеленского проинформировали о строительстве оборонительных сооружений и материально-техническом обеспечении войск.

Отдельное внимание уделили Кривому Рогу. На совещании обсудили проблемы функционирования предприятий тяжелой промышленности в городе в условиях военного положения и создания условий восстановления их полноценной работы.

Россия систематически обстреливает населенные пункты в Днепропетровской области из артиллерии, а также наносит авиаудары. Оккупанты атакуют гражданские объекты.

С начала полномасштабного вторжения России Зеленский посещает передовые позиции украинских военных.

5 июня он посетил Запорожскую область, 6 июня — командные пункты на Донбассе, а 18 июня — Николаев.

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