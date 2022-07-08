После решения Лаврова уйти с G20. Глава МИД Германии обвинила Россию в нежелании участвовать в переговорах
Глава МИД Германии Анналена Бербок (Фото:Dita Alangkara/Pool via Reuters)
Глава МИД Германии Анналена Бербок обвинила министра иностранных дел страны-агрессора Сергея Лаврова в нежелании участвовать в переговорах. Об этом сообщает Spiegel.
Это заявление Бербок сделала после решения Лаврова досрочно покинуть саммит G20 на уровне глав МИД на острове Бали в Индонезии.
«Тот факт, что министр иностранных дел России большую часть переговоров провел не в помещении, а за его пределами, подчеркивает, что российское правительство в настоящее время ни на миллиметр не приблизилось к готовности к переговорам», — сказала Бербок.
Лавров решил досрочно покинуть саммит глав МИД стран G20 на Бали — он не будет участвовать в официальном ужине и рабочей сессии во второй половине дня.
На саммите G20 Лаврову устроили бойкот. Министр иностранных дел Японии Есимаса Хаяси отказался участвовать в официальном ужине глав МИД стран Большой двадцатки из-за того, что там мог присутствовать Лавров.
Кроме того, традиционную совместную фотосессию глав МИД участников G20 в этом году отменили из-за их нежелания фотографироваться с Лавровым.
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