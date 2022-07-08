После решения Лаврова уйти с G20. Глава МИД Германии обвинила Россию в нежелании участвовать в переговорах

8 июля, 15:36
Глава МИД Германии Анналена Бербок (Фото:Dita Alangkara/Pool via Reuters)

Глава МИД Германии Анналена Бербок (Фото:Dita Alangkara/Pool via Reuters)

Глава МИД Германии Анналена Бербок обвинила министра иностранных дел страны-агрессора Сергея Лаврова в нежелании участвовать в переговорах. Об этом сообщает Spiegel.

Это заявление Бербок сделала после решения Лаврова досрочно покинуть саммит G20 на уровне глав МИД на острове Бали в Индонезии.

«Тот факт, что министр иностранных дел России большую часть переговоров провел не в помещении, а за его пределами, подчеркивает, что российское правительство в настоящее время ни на миллиметр не приблизилось к готовности к переговорам», — сказала Бербок.

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Лавров решил досрочно покинуть саммит глав МИД стран G20 на Бали — он не будет участвовать в официальном ужине и рабочей сессии во второй половине дня.

На саммите G20 Лаврову устроили бойкот. Министр иностранных дел Японии Есимаса Хаяси отказался участвовать в официальном ужине глав МИД стран Большой двадцатки из-за того, что там мог присутствовать Лавров.

Кроме того, традиционную совместную фотосессию глав МИД участников G20 в этом году отменили из-за их нежелания фотографироваться с Лавровым.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Переговоры Сергей Лавров G20 Анналена Бербок

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