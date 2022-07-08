Лавров на саммите G20 сбежал от вопроса, зачем РФ напала на Украину — видео
Сергей Лавров сделал вид, якобы ничего не произошло (Фото:Russian Foreign Ministry/Handout via REUTERS)
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время саммита Большой двадцатки в Индонезии сбежал от вопроса по поводу агрессии кремлевского режима против Украины.
Соответствующее видео было обнародовано СМИ в пятницу, 8 июля.
На нем видно, как улыбающийся Лавров фотографируется с главой индонезийского МИД Ретно Марсуди, после чего кто-то из толпы несколько раз спрашивает его: «Зачем вы начали войну?».
Несмотря на такую настойчивость, руководитель внешнеполитического ведомства РФ предпочел сделать вид, якобы ничего не произошло, и поспешил скрыться в здании.
На самом же саммите Лаврова преимущественно бойкотировали, из-за чего он обиделся и решил покинуть мероприятие досрочно.
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