Лавров на саммите G20 сбежал от вопроса, зачем РФ напала на Украину — видео 8 июля, 14:46 Сергей Лавров сделал вид, якобы ничего не произошло (Фото:Russian Foreign Ministry/Handout via REUTERS)

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время саммита Большой двадцатки в Индонезии сбежал от вопроса по поводу агрессии кремлевского режима против Украины.

Соответствующее видео было обнародовано СМИ в пятницу, 8 июля.

На нем видно, как улыбающийся Лавров фотографируется с главой индонезийского МИД Ретно Марсуди, после чего кто-то из толпы несколько раз спрашивает его: «Зачем вы начали войну?».

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Несмотря на такую настойчивость, руководитель внешнеполитического ведомства РФ предпочел сделать вид, якобы ничего не произошло, и поспешил скрыться в здании.

VIDEO: 'Why did you start the war?': question asked as Russia's Lavrov attends G20 meeting pic.twitter.com/IXGjAMpP7M — AFP News Agency (@AFP) July 8, 2022

На самом же саммите Лаврова преимущественно бойкотировали, из-за чего он обиделся и решил покинуть мероприятие досрочно.

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