«Жест доброй воли» или развал России. Резников назвал возможные сценарии победы Украины в войне

8 июля, 16:30
Глава минобороны Украины Алексей Резников (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Глава минобороны Украины Алексей Резников (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Глава минобороны Украины Алексей Резников назвал три возможных сценария окончания войны России против Украины.

На конференции Forbes Ukraine Строим вместе Резников заявил, что первый сценарий будет приблизительно таким же, как и «жест доброй воли» россиян, когда они бежали с Киевской, Черниговской, Сумской областей и острова Змеиный.

Видео дня

«Соответственно, я думаю, что он будет разбит на несколько цепочек. Сначала мы выйдем с вами на позиции до 24 февраля текущего года, дальше будут какие-то разговоры по статусу оккупированного ранее Донецка, Луганска и Крыма, но за столом с нашими мощными партнерами», — сказал Резников.

Министр подчеркнул, что договоренностей в формате Минских соглашений или капитуляционных договоренностей не будет, а «с дулом у виска никто вести переговоры не будет».

Во втором варианте, по его мнению, Украина будет перемалывать армию РФ. Он отметил, что при этом сценарии война продлится до конца этого года, возможно, с захватом начала нового года.

Читайте также:

Установка украинского флага на отвоеванном у российских войск острове Змеином, 7 июля (Фото:Press service of the Ukrainian Armed Forces/Handout via REUTERS) «Нужно выиграть». Опыт войны Украины против России будет для евроатлантического общества фантастически ценным — Климкин

«Это на самом деле война ресурса на ресурс. У них больше людей, территории, танков, самолетов и т. д., но все несовременное, все давнее, и они сегодня используют принцип мясорубки», — отметил Резников.

Третий вариант — это развал РФ, подчеркнул украинский министр.

«Это парад суверенитетов на несколько разных субъектов: Татарстан, Башкирстан, на Востоке и т. д. Мы это с вами точно при нашей жизни увидим, но это немного продолжительная история», — убежден Резников.

https://www.youtube.com/embed/3iijhn-iaNE
Редактор: Елизавета Кумбер

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Минобороны Украины Российская агрессия Алексей Резников

Эксклюзивы НВ

Привычный враг: президент Эстонии Алар Карис рассказывает как его страна уже столетие не ждет ничего хорошего от России, но старательно увеличивает свои оборонные возможности. (Фото:Александр Медведев)
Северное хладнокровие. /
Президент Эстонии — о вероятности нападения России на страну и необходимости посольства в Москве. Интервью НВ
8 июля, 14:40
Страны
Новая сеть ресторанов не дотягивает до уровня Макдональдса (Фото:НВ)
Грустно и точка /
Почему российский клон Макдональдса терпит фиаско
8 июля, 12:26
Компании / Рынки
Дмитрий Орешкин
Российский политолог
Сложная задача. Что изменилось между Путиным и Лукашенко

Путин точно так же хочет подгрести себе под брюхо Беларусь, как и Украину

8 июля, 11:43
Мнения
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X