В Новой Каховке прогремели взрывы на складах оккупантов — видео

8 июля, 12:24
В Новой Каховке взорвались склады оккупантов (Фото:Стратегическое командование ВСУ)

В Новой Каховке взорвались склады оккупантов (Фото:Стратегическое командование ВСУ)

В захваченной Новой Каховке Херсонской области прогремели взрывы на военных складах российских оккупантов.

Как сообщил в Facebook советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань, взрывы на складах произошли после удара ВСУ.

Он также отметил, что, по предварительной информации, в Новой Каховке вчера был убит бывший полицейский Сергей Томко, который согласился на сотрудничество с оккупантами.

Видео дня

Стратегическое командование ВСУ опубликовало видео со взрывами на складах в Новой Каховке.

Накануне советник главы ОПУ Алексей Арестович сообщил, что ВСУ нанесли удар по скоплению техники в Чернобаевке.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Херсонская область Склад Новая Каховка Война России против Украины

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