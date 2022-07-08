Лавров досрочно покинет саммит глав МИД G20 на фоне устроенного ему бойкота

8 июля, 11:07
Глава МИД РФ Сергей Лавров (Фото:REUTERS/Willy Kurniawan/Pool)

Глава МИД РФ Сергей Лавров (Фото:REUTERS/Willy Kurniawan/Pool)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров досрочно покинет саммит глав МИД стран G20 на Бали.

Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на пресс-секретаря МИД РФ Марию Захарову.

«Лавров еще проведет двусторонние переговоры, затем обратится к прессе и уедет», — сказала Захарова.

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Лавров не будет участвовать в официальном ужине и рабочей сессии во второй половине дня.

По словам источников в делегации, Лавров покинул зал заседаний сразу после выступления.

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Он также уклонился от ответа на вопросы министра иностранных дел Германии Анналены Бербок.

Присутствие Лаврова на встрече G20 также рассматривалось как проверка возможного участия кремлевского диктатора Владимира Путина в саммите G20 15−16 ноября, который также пройдет на Бали.

Несколько глав государств поставили под сомнение свое участие, если Путин лично посетит саммит.

На саммите G20 Лаврову устроили бойкот. Министр иностранных дел Японии Есимаса Хаяси отказался участвовать в официальном ужине глав МИД стран Большой двадцатки из-за того, что там мог присутствовать Лавров.

Кроме того, традиционную совместную фотосессию глав МИД участников G20 в этом году отменили из-за их нежелания фотографироваться с Лавровым.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Россия Сергей Лавров G20 Саммит G20 Бали

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