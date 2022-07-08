Кремлевскому режиму устроили бойкот. Лавров заявил, что на саммите глав МИД G20 Россию называли «агрессором, оккупантом, захватчиком» 8 июля, 14:20 Сергей Лавров (Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina)

Министр иностранных дел страны-агрессора РФ Сергей Лавров заявил, что на саммите глав МИД G20 Россию называли «агрессором, оккупантом, захватчиком».

Об этом сообщает Интерфакс.

«Агрессоры, оккупанты, захватчики — много чего мы сегодня услышали. Ну и все призывали нас прекратить эту „операцию“, достичь мирного урегулирования», — сказал он.

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По словам Лаврова, мирные переговоры «остановила Украина».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров досрочно покинет саммит глав МИД стран G20 на Бали — он не будет участвовать в официальном ужине и рабочей сессии во второй половине дня.

Присутствие Лаврова на встрече G20 также рассматривалось как проверка возможного участия кремлевского диктатора Владимира Путина в саммите G20 15−16 ноября, который также пройдет на Бали.

Несколько глав государств поставили под сомнение свое участие, если Путин лично посетит саммит.

На саммите G20 Лаврову устроили бойкот. Министр иностранных дел Японии Есимаса Хаяси отказался участвовать в официальном ужине глав МИД стран Большой двадцатки из-за того, что там мог присутствовать Лавров.

Кроме того, традиционную совместную фотосессию глав МИД участников G20 в этом году отменили из-за их нежелания фотографироваться с Лавровым.

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