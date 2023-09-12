Скидки и выплаты. Как получить льготы военным по коммуналке, какие есть виды — объяснение юриста 12 сентября, 11:00 Льготы за коммунальные услуги военным и их семьям: какие виды, кто получает и кому могут предоставить наличными (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Государство гарантирует военным денежное вознаграждение и предоставляет соцгарантии. Военные могут получить льготы за статус УБД а также в случае получения ранений или инвалидности во время войны.

Военные после мобилизации или подписания контракта, а также на срочной службе сейчас получают право на статус участника боевых действий. Ранее в Украине были ограничения по количеству дней участия в боевых действиях для получения УБД, которые отменили на законодательном уровне.

Видео дня

Военные со статусом УБД получают право на льготы, но для их получения необходимо пройти алгоритм действий. Юрист ОО Юридическая сотня Ирина Дмитренко объяснила, как реализовать льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг участникам боевых действий.

Льготы УБД — кто имеет право, кто такие родственники

Право на льготы по статусу УБД имеет не только военнослужащий, но и его родственники или семья. Юрист объяснила, кто входит в число таких лиц по украинскому законодательству.

К членам семьи льготника относятся:

жена (или, соответственно, муж);

их несовершеннолетние дети;

их неженатые совершеннолетние дети при условии, что они являются лицами с инвалидностью с детства 1-й и 2-й группы, или лица с инвалидностью 1-группы;

лицо, проживающее с лицом с инвалидностью вследствие войны 1-й группы, ухаживает за этим лицом, при условии, что лицо с инвалидностью не состоит в зарегистрированном браке;

нетрудоспособные родители и лица, которые находятся под опекой или попечительством лица, имеющего право на льготы и проживающего вместе с ним.

Льготы на коммунальные 100%, 75% и 50% — кто имеет право

Законодательство выделяет некоторые льготы для участников боевых действий, лиц с инвалидностью вследствие войны, членов семей погибших защитников и защитниц, однако некоторые из них одинаковы для всех категорий.

Для УБД предусмотрены льготы на оплату газа, электроэнергии, отопления, квартирной платы и других коммунальных услуг от 50% до 100%. Размер льготы установлен для следующих категорий:

1) лица с инвалидностью вследствие войны — 100% от оплаты за коммунальные услуги;

2) лица со статусом участника боевых действий — в размере 75%;

3) члены семей погибших военнослужащих — в размере 50%.

Льготы на оплату ЖКУ — пошаговая инструкция

Право на получение соответствующих льгот наступает только после получения удостоверения участника боевых действий, лица с инвалидностью вследствие войны, или члена семьи погибшего.

В случае, если такое лицо имеет желание воспользоваться правом на получение льготы для оплаты жилищно-коммунальных услуг, надо обращаться в Пенсионный фонд Украины с двумя заявлениями.

1) Первое заявление — о внесении сведений в Единый Государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих право на льготы.

2) Второе заявление — о предоставлении льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг (приобретение твердого топлива, сжиженного газа).

При подаче заявления о внесении сведений в ЕГР лиц, имеющих право на льготы, также следует предоставлять следующие документы:

паспорт гражданина Украины;

документы, которые подтверждают право на такую льготу;

учетный номер регистрационной карточки налогоплательщика.

Как отмечает юристка, без внесения сведений в Единый государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих право на льготы, воспользоваться этими льготами, фактически, невозможно.

3) Оба заявления в Пенсионный фонд подаются льготником лично, или же в электронной форме через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Если у вас нет возможности обратиться именно таким способом, документы, вместе с заявлением, можно отправить по почте.

Также с такими заявлениями и документами можно обратиться к:

уполномоченным лицам исполнительных органов сельских, поселковых или городских советов соответствующей территориальной общины;

военной администрации;

Центру предоставления административных услуг.

В таком случае формируется электронное дело, которое в электронном виде пересылается в орган Пенсионного фонда в течение трех рабочих дней со дня его поступления.

Если человек имеет одновременно право на льготы по нескольким законам, то информация об этом лице, как льготника, вносится в реестр по всем имеющимся основаниям. Но в таком случае, лицо имеет право выбрать только одну льготу, с которой будет получать скидку на коммунальные услуги.

Если меняются какие-либо сведения в жилищном состоянии или относительно жилья льготника, такое лицо обязано в 30-дневный срок уведомить соответствующий орган Пенсионного фонда, в котором получает льготу.

Как оформить льготу дистанционно

Дистанционно оформить льготы можно по почте, отправив документы, или же это может сделать член вашей семьи по доверенности.

Нотариально заверенная доверенность в таком случае может быть удостоверена командиром воинской части, в которой проходит службу льготник, или же руководителем лечебного учреждения, если льготник находится на стационарном лечении.

Льготы деньгами — кто и как получает

Выплата льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг осуществляется только путем перечисления средств Пенсионным фондом Украины.

Если получатель льготы является пенсионером, то средства перечисляются на его счет, на который он получает пенсию.

Если лицо, имеющее право на такую льготу, не является пенсионером, тогда Пенсионный фонд самостоятельно открывает счет для зачисления средств для льготника в Ощадбанке. Об открытии такого счета орган пенсионного фонда информирует льготника.

В случае, если лицо, получающее такую льготу, желает получать ее в другом банке или же через отделение Укрпочты, следует обратиться с соответствующим заявлением в орган Пенсионного фонда. Это можно сделать опять же — лично, по почте, или через веб-портал электронных услуг.

По решению органов местного самоуправления, лицам имеющим право на льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг, могут также предоставляться другие льготы. Для того, чтобы узнать полный перечень льгот именно в вашем регионе, в вашем населенном пункте, стоит обращаться именно в органы местного самоуправления.

Льготы на твердое топливо — все детали

Если лицо, имеющее соответствующий статус, проживает в доме без центрального отопления, оно имеет право на скидку в приобретении топлива. К твердому топливу, на которое предоставляются льготы, относятся сжиженный газ, дрова, уголь, угольные брикеты, топливо печное бытовое, торф топливный кусковой, а также торфяные брикеты.

Эта льгота распространяется на всех членов семьи, проживающих вместе с лицом, имеющим право на льготы.

Чтобы получить льготы на твердое топливо, лицо может обратиться в органы социальной защиты населения или органы местного самоуправления по месту своей регистрации или фактического проживания. Получение льгот возможно раз в год.

Для получения необходимы документы:

заявление;

паспорт гражданина Украины;

документ, который подтверждает право на льготу;

документ, подтверждающий присвоение идентификационного номера заявителя;

справку от предприятия или поставщика услуг о том, что жилое помещение не обеспечено электро-, тепло- или газоснабжением;

справка о зарегистрированных в жилом помещении лиц;

документы, подтверждающие родственную связь с этими лицами.

При этом, льготы на приобретение твердого топлива, сжиженного газа, не будут предоставляться, если льготник не состоит на учете в ЕГР лиц, имеющих право на льготы, или же в случае, если для отопления дома используется природный газ или электрическая энергия.

Льготное топливо можно получить в натуральном виде, или компенсацию — наличными для расходов на приобретение определенного вида топлива.

На одно домохозяйство выдается одна тонна твердого топлива или один баллон сжиженного газа на один календарный год.

Местные органы власти, конечно, имеют право устанавливать увеличенные нормы на приобретение твердого или жидкого топлива.