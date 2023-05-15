Денежное обеспечение для военных. Какие выплаты могут получить военнослужащие в условиях военного положения — объясняют юристы 15 мая, 21:59 Какие нормативно-правовые документы закрепляют порядок выплаты денежных вознаграждений для военных — объясняют юристы (Фото:www.rv.gov.ua)

Какое денежное обеспечение могут получить военнослужащие в условиях военного положения, кто имеет право на доплаты и можно ли обжаловать порядок получения выплат — объясняют в ОО Юридическая сотня.

Кто из военнослужащих может получать выплаты в 100 тыс. грн, кому и как назначаются дополнительные выплаты, и в чем заключается коллизия в отношении военных, находящихся на лечении, объясняют эксперты ОО Юридическая сотня.



Видео дня

Какие нормативно-правовые документы закрепляют порядок выплаты денежных вознаграждений для военных?

Такой порядок четко закреплен приказом МОУ Об утверждении Порядка выплаты денежного обеспечения военнослужащим Вооруженных Сил Украины и некоторым другим лицам от 07.06.2018 № 260 с изменениями.

Кто может претендовать на выплаты в 100 тыс. грн?

Вознаграждение в сумме 100 тыс. грн выплачивается военным, которые принимают непосредственное участие в боевых действиях или обеспечивают осуществление мероприятий по национальной безопасности и обороне, отпорe и сдерживани. вооруженной агрессии, находясь в районах ведения их.

Кто имеет право на выплаты в 30 тыс. грн?

30 тыс. грн сейчас выплачивают тем, кто выполняет боевые или специальные задачи согласно боевым приказам и распоряжениям. К ним относятся, например, военные, которые осуществляют противовоздушное прикрытие и наземную оборону критических объектов, обеспечение Сил обороны согласно боевым или логистическим распоряжениям.

Продолжают ли получать выплаты военные, которые получили травму и находятся на лечении?

Военнослужащие, которые в связи с ранением — контузией, травмой, увечьем, находятся на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения или в отпуске для лечения после тяжелого ранения, по заключению ВВК получают ежемесячное вознаграждение в размере 100 тыс. грн.

Как долго такие военные могут находиться в отпуске для лечения?

Если военный по состоянию здоровья был признан непригодным к военной службе с последующим переосвидетельствованием, на сегодня это еще не является основанием для увольнения. Поэтому такие военнослужащие не теряют свой статус и проходят лечение. Время непрерывного пребывания военнослужащего в учреждениях здравоохранения и в отпуске для лечения в связи с болезнью не должно превышать четыре месяца.

В то же время пребывание военнослужащих на длительном лечении является основанием для зачисления в распоряжение для решения вопроса об их дальнейшей службе. Здесь возникает определенная коллизия, ведь в соответствии с приказом МОУ, военнослужащему, зачисленному в распоряжение, денежное обеспечение выплачивается в размере того денежного обеспечения, которое он получал в соответствии со своей занимаемой должностью, но не более чем два месяца. При этом время пребывания военнослужащего на лечении исключается из общего периода пребывания в распоряжении.

То есть общий срок сохранения денежного обеспечения военного на лечении может составлять четыре месяца. Далее же нужно заключение ВВК и индивидуальное решение о продлении выплат.

А если через два месяца военнослужащий все еще не может вернуться на службу по состоянию здоровья?

Если через два месяца вопрос о дальнейшей службе военнослужащего не решается и он до сих пор находится в распоряжении, решение о продолжении начисления ему денежного обеспечения должен принять Министр обороны Украины. Это усложняет продолжение получения выплат.

То есть на практике возникает проблема с выплатой дополнительного вознаграждения в 100 тыс. грн для тех военнослужащих, которые лечатся более двух месяцев, а также — по выплате в целом денежного обеспечения после пребывания в распоряжении более двух месяцев. Однако полностью денежное обеспечение должно было бы сохраняться четыре месяца — в соответствии с действующим правовым регулированием.

Планируются ли какие-то изменения в этом направлении?

Сейчас подписи Президента ожидает Закон О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования отдельных вопросов исполнения воинского долга и прохождения военной службы. Это может предоставить право на увольнение по состоянию здоровья тем военнослужащим, которые непригодны к военной службе с переосвидетельствованием через 6−12 месяцев.

Может ли получать выплаты военнослужащий, который имеет проблемы со здоровьем, не связанные с войной?

Ни постановление КМУ № 168, ни ведомственные приказы, которые его конкретизируют, не упоминают основанием для продолжения выплаты дополнительного вознаграждения пребывание военного на лечении в связи именно с заболеванием, а не ранением или травмой.

То есть в случае, если обострение или появление такого заболевания все же связаны с защитой Родины, существует неравенство в подходах к выплате дополнительного вознаграждения.

Кто имеет право получить дополнительное денежное вознаграждение?

Получить дополнительное вознаграждение до 100 тыс. грн имеют право военнослужащие, которые принимают непосредственное участие в боевых действиях. При этом районы ведения военных действий определяются соответствующими решениями Главнокомандующего ВСУ. Однако, по сообщениям военнослужащих, отдельные районы, где ведутся боевые действия, не включены в соответствующие приказы, поэтому военные лишены возможности получить дополнительное вознаграждение за участие в боевых действиях.

Стоит отметить, что документы об определении районов боевых действий не находятся в публичном доступе. К тому же, такие районы могут достаточно быстро меняться.

Получают ли такие же выплаты, например, пограничники?

Нельзя однозначно утверждать, что принадлежность территорий к районам ведения боевых действий в разных силовых ведомствах определяется одинаково. Учитывая же то, что для ГПСУ существует отдельное подзаконное регулирование по выплате дополнительного вознаграждения, иногда возникает проблема в виде разных размеров выплат для людей, выполняющих идентичные задачи, однако в разных силовых ведомствах.

Именно поэтому на подзаконном уровне следовало бы установить правила начисления дополнительного вознаграждения для военнослужащих всех ведомств, участвующих в боевых действиях на определенных территориях.

Какие выплаты могут получить срочники?

С 24 февраля 2022 года для срочников также было установлено дополнительное вознаграждение за прохождение военной службы. Однако после изменений в подходе к выплате дополнительного вознаграждения в начале этого года оплата срочникам, которые не участвуют в боевых действиях, сводится к должностному окладу, который составляет от 350 до 700 грн — в зависимости от тарифного разряда.

Сейчас существует насущная необходимость изменить механизм исчисления должностного оклада срочников. Другим возможным выходом являются изменения в ведомственные приказы о дополнительном вознаграждении, где за срочниками сохранили бы право не только на выплаты до 100 тыс. грн, но и на дополнительное вознаграждение до 30 тыс. грн — в случае, если срочник наравне с другими военнослужащими выполнял обязанности военной службы в соответствии с боевыми распоряжениями или другими упомянутыми документами.

Могут ли срочники уволиться со службы?

В условиях военного положения военнослужащие срочной службы продолжают проходить службу сверх установленных законом сроков. Они могут уволиться только по состоянию здоровья или определенным семейным обстоятельствам.

Получают ли денежное обеспечение члены добровольческих формирований территориальной громады?

Члены ДФТГ, привлекающиеся к выполнению задач территориальной обороны, не получают денежного обеспечения. Соответствующий порядок отсутствует, ведь ни постановление КМУ № 704 от 30 августа 2017 года, ни приказ МОУ № 260 от 07 июня 2018 года, регулирующие порядок получения денежного обеспечения военнослужащих, не упоминают о членах ДФТГ.

Согласно Кодексу законов о труде, за этими лицами сохраняется выплата заработной платы на то время, пока они выполняют свой долг. Однако при более активном привлечении ДФТГ к отпору агрессии государство должно комплексно решить эту проблему.