УПЦ МП обратилась к Зеленскому после неудачной попытки встретиться с глазу на глаз 20 марта, 20:09 Украинская православная церковь Московского патриархата (Фото:УПЦ МП)

Украинская православная церковь Московского патриархата опубликовала обращение к президенту Владимиру Зеленскому. Это произошло после того, как представители церкви не смогли встретиться с главой государства с глазу на глаз.

В обращении, опубликованном на сайте УПЦ МП, синод церкви просит Зеленского не отбирать у них Киево-Печерскую лавру, потому что «они ничего плохого не сделали» и даже, наоборот, «делают очень много полезного» для Украины.

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В частности, УПЦ МП утверждает, что:

«она воспитывает паству любить свою Родину»;

«она первой среди религиозных организаций решительно осудила эту военную агрессию и призвала своих верующих стать на защиту родной земли»;

«ее прихожане сейчас находятся в рядах ВСУ»;

«она оказывает материальную помощь военнослужащим, вынужденным переселенцам и другим категориям населения, оказавшимся в трудных обстоятельствах»;

«ее священнослужители с гуманитарными грузами ездят в города и села, особенно пострадавшие от войны»;

«она отстаивает территориальную целостность и суверенитет нашего государства и решительно осуждает российскую военную агрессию против Украины».

Также церковь посчитала, что в Верховной Раде зарегистрировано девять законопроектов, направленных на прекращение деятельности УПЦ МП, и попросила помешать их принятию.

20 марта члены Синода Украинской православной церкви московского патриархата пришли к Офису президента. Они хотели встретиться с президентом Владимиром Зеленским, чтобы «донести свою позицию».

Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров заявил, что Зеленский не планировал встречу с представителями УПЦ. По его словам, с делегацией встретились сотрудники профильных департаментов ОП, чтобы получить обращение, зарегистрировать и передать на дальнейшее рассмотрение. Однако представители УПЦ МП пока отказались его передавать.



10 марта Министерство культуры и информполитики Украины заявило, что УПЦ МП до 29 марта должна покинуть все помещения, арендуемые в Киево-Печерской лавре. В УПЦ МП в ответ заявили об «ультиматуме чиновников Минкульта» и о том, что их требования не имеют юридических оснований.

По данным LB.ua, Государственная аудиторская служба Украины после проверки обнаружила незаконную передачу в пользование памятников культурного наследия и 36 незаконных построек.



Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел заявил, что УПЦ МП не планирует покидать территорию, которую арендует у государства.



С 1 января заповедник Киево-Печерская Лавра приостановил соглашения с УПЦ (МП) об аренде Успенского собора и Трапезной церкви на территории Верхней Лавры. 7 января впервые в истории митрополит Епифаний провел рождественскую службу в Успенском соборе Киево-Печерской лавры.

Государственная служба по этнополитике и свободе совести 1 февраля пришла к выводу, что УПЦ (МП) остается структурным подразделением русской православной церкви, несмотря на заявление Собора УПЦ (МП) о «полной самостоятельности и независимости».

СБУ в 2022 году начала проверки в монастырях УПЦ (МП) по всей Украине. Во многих случаях спецслужба находила антиукраинскую литературу и символику.

