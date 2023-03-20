Члены Синода УПЦ МП пришли к Офису президента «донести позицию». Зеленский встречи не планировал
Члены Синода УПЦ МП пришли к Офису президента 20 марта (Фото:УПЦ МП/Facebook)
Члены Синода Украинской православной церкви московского патриархата пришли к Офису президента в понедельник, 20 марта. Они хотят встретиться с президентом Владимиром Зеленским, чтобы «донести свою позицию».
Об этом сообщает УПЦ МП в Facebook, транслируя визит.
Во главе членов Синода — митрополит Онуфрий. Глава информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Нежинский и Прилуцкий Климент заявил, что Зеленскому написали обращение и, по мнению монахов, ему «не доносят правдивую информацию» об УПЦ МП.
«Судя по тем заявлениям, которые звучали, информация об УПЦ искажается и создается ложный образ наших верующих. Мы всегда выступали за конструктив, стремились к тому, чтобы развивались отношения между государством и УПЦ», — сказал он, назвав церковь московского патриархата «церковью патриотов».
Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров заявил, что Зеленский сегодня не планировал встречу с представителями УПЦ. По его словам, с делегацией встретились сотрудники профильных департаментов ОП, чтобы получить обращение, зарегистрировать и передать на дальнейшее рассмотрение. Однако представители УПЦ МП пока отказались его передавать.
10 марта Министерство культуры и информполитики Украины заявило, что УПЦ МП до 29 марта должна покинуть все помещения, арендуемые в Киево-Печерской лавре. В УПЦ МП в ответ заявили об «ультиматуме чиновников Минкульта» и о том, что их требования не имеют юридических оснований.
По данным LB.ua, Государственная аудиторская служба Украины после проверки обнаружила незаконную передачу в пользование памятников культурного наследия и 36 незаконных построек.
Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел заявил, что УПЦ МП не планирует покидать территорию, которую арендует у государства.
С 1 января заповедник Киево-Печерская Лавра приостановил соглашения с УПЦ (МП) об аренде Успенского собора и Трапезной церкви на территории Верхней Лавры. 7 января впервые в истории митрополит Епифаний провел рождественскую службу в Успенском соборе Киево-Печерской лавры.
Государственная служба по этнополитике и свободе совести 1 февраля пришла к выводу, что УПЦ (МП) остается структурным подразделением русской православной церкви, несмотря на заявление Собора УПЦ (МП) о «полной самостоятельности и независимости».
СБУ в 2022 году начала проверки в монастырях УПЦ (МП) по всей Украине. Во многих случаях спецслужба находила антиукраинскую литературу и символику.