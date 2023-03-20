Члены Синода УПЦ МП пришли к Офису президента «донести позицию». Зеленский встречи не планировал 20 марта, 14:40 Члены Синода УПЦ МП пришли к Офису президента 20 марта (Фото:УПЦ МП/Facebook)

Члены Синода Украинской православной церкви московского патриархата пришли к Офису президента в понедельник, 20 марта. Они хотят встретиться с президентом Владимиром Зеленским, чтобы «донести свою позицию».

Об этом сообщает УПЦ МП в Facebook, транслируя визит.

Во главе членов Синода — митрополит Онуфрий. Глава информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Нежинский и Прилуцкий Климент заявил, что Зеленскому написали обращение и, по мнению монахов, ему «не доносят правдивую информацию» об УПЦ МП.

Видео дня

«Судя по тем заявлениям, которые звучали, информация об УПЦ искажается и создается ложный образ наших верующих. Мы всегда выступали за конструктив, стремились к тому, чтобы развивались отношения между государством и УПЦ», — сказал он, назвав церковь московского патриархата «церковью патриотов».

Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров заявил, что Зеленский сегодня не планировал встречу с представителями УПЦ. По его словам, с делегацией встретились сотрудники профильных департаментов ОП, чтобы получить обращение, зарегистрировать и передать на дальнейшее рассмотрение. Однако представители УПЦ МП пока отказались его передавать.



10 марта Министерство культуры и информполитики Украины заявило, что УПЦ МП до 29 марта должна покинуть все помещения, арендуемые в Киево-Печерской лавре. В УПЦ МП в ответ заявили об «ультиматуме чиновников Минкульта» и о том, что их требования не имеют юридических оснований.

По данным LB.ua, Государственная аудиторская служба Украины после проверки обнаружила незаконную передачу в пользование памятников культурного наследия и 36 незаконных построек.



Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел заявил, что УПЦ МП не планирует покидать территорию, которую арендует у государства.



С 1 января заповедник Киево-Печерская Лавра приостановил соглашения с УПЦ (МП) об аренде Успенского собора и Трапезной церкви на территории Верхней Лавры. 7 января впервые в истории митрополит Епифаний провел рождественскую службу в Успенском соборе Киево-Печерской лавры.

Государственная служба по этнополитике и свободе совести 1 февраля пришла к выводу, что УПЦ (МП) остается структурным подразделением русской православной церкви, несмотря на заявление Собора УПЦ (МП) о «полной самостоятельности и независимости».

СБУ в 2022 году начала проверки в монастырях УПЦ (МП) по всей Украине. Во многих случаях спецслужба находила антиукраинскую литературу и символику.