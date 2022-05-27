Собор УПЦ (МП) объявил о независимости от российской церкви 27 мая, 20:15 Цей матеріал також доступний українською Митрополит Онуфрий на Соборе 27 мая 2022 года (Фото:Українська Православна Церква / Facebook)

Собор УПЦ (московского патриархата) 27 мая объявил о полной самостоятельности и независимости от российской церкви и выразил несогласие с позицией патриарха Кирилла, приспешника российского диктатора Владимира Путина, сообщается на сайте УПЦ.

Собор осудил полномасштабную войну России против Украины и обратился к властям двух стран «с просьбой продолжать переговорный процесс и поиск сильного и разумного слова, которое смогло бы остановить кровопролитие».

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«Собор принял соответствующие дополнения и изменения в Устав об управлении Украинской Православной Церкви, свидетельствующие о полной самостоятельности и независимости Украинской Православной Церкви», — сказано в заявлении.

В УПЦ (МП) также заявили, что сожалеют об «отсутствии единства» в украинском православии и готовы восстановить диалог с Православной церковью Украины, которая в 2019 году получила Томос об автокефалии от Вселенского патриарха Варфоломея.

Собор перечислил несколько условий для диалога, среди которых — «прекращение силовых захватов храмов и принудительных переводов парафий УПЦ», чем якобы занимается ПЦУ. В церкви повторили, что не признают каноничный статус ПЦУ.

В начале марта священники УПЦ (МП) записали обращение, в котором призвали митрополита Онуфрия созвать поместный собор УПЦ, чтобы выйти из московского патриархата.

По состоянию на конец апреля священники УПЦ (МП) также собрали более 400 подписей за международный церковный трибунал над патриархом РПЦ Кириллом. Предстоятель РПЦ, приспешник российского диктатора Владимира Путина, поддержал решение Кремля развязать полномасштабную войну в Украине.



Русский мир уничтожает церкви Московского патриархата – отец Георгий Коваленко https://www.youtube.com/embed/VY_ogUBZqY0

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