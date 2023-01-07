Историческое богослужение ПЦУ. Епифаний впервые провел рождественскую литургию в Успенском соборе Киево-Печерской лавры — видео 7 января, 12:07 Митрополит Епифаний впервые провел богослужение в Киево-Печерской лавре (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Украина отмечает Рождество историческим событием: предстоятель ВТО митрополит Епифаний впервые провел рождественскую службу в Успенском соборе — главном соборном храме Киево-Печерской лавры, которым десятилетиями пользовалась УПЦ Московского патриархата.



NV вел трансляцию божественной литургии ПЦУ по случаю Рождества Христова.



Свято-Успенский собор Киево-Печерской Лавры, первоначально построенный в конце XI века, советские войска взорвали в 1941 году во время Второй мировой войны.

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Собор был восстановлен лишь в конце 90-х годов, он был освящен 24 августа 2000 года. С этого времени храмом пользовалась Украинская православная церковь Московского патриархата. Хотя Киево-Печерская лавра как один из крупнейших христианских центров принадлежит украинскому государству, религиозные организации пользуются им на правах аренды. Именно УПЦ МП еще в начале 90-х передали в аренду имущество лавры, так что ни УПЦ Киевского патриархата, ни возрожденная в 2019 году автокефальная Православная церковь Украины не имели возможности проводить богослужения на территории Киево-Печерской лавры и в Успенском соборе.

Однако в конце 2022 года истек срок аренды УПЦ МП двух крупнейших церквей лавры — Успенского и Трапезного храмов. Поэтому с 1 января 2023 года заповедник Киево-Печерская лавра не продлил церкви Московского патриархата договор на ее пользование обоими храмами, а Успенский собор и Трапезную церковь вернули государству. «Украинская святыня должна служить всему украинскому народу», — заявил Александр Ткаченко, министр культуры и информационной политики Украины

Именно поэтому предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний после соответствующей просьбы получил разрешение провести в Успенском соборе Киево-Печерской лавры рождественское богослужение 7 января 2023 года.

В конце декабря наместник Киево-Печерской Лавры, предстоятель УПЦ МП митрополит Павел записал обращение к президенту Владимиру Зеленскому. Он напомнил, что с 1 января 2023 года в УПЦ МП истекает срок аренды Успенского собора и Трапезной церкви и просил главу государства не принимать решение об окончании аренды.

Глава Министерства культуры и информполитики Александр Ткаченко сказал, что ведомство будет рекомендовать не продлевать соглашение об аренде.

1 декабря СНБО поручил Госслужбе по этнополитике и свободе совести провести экспертизу устава об управлении УПЦ на наличие связи с московским патриархатом, а также внести на рассмотрение правительства законопроект о том, что в Украине не могут действовать религиозные организации, «аффилированные с центрами влияния в РФ».

С конца 2022 года СБУ проводит проверки в монастырях УПЦ (МП) по всей Украине. Во многих случаях спецслужба сообщает о найденных антиукраинской литературе и символике.