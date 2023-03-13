Пугает «апокалипсисом». Митрополит УПЦ МП Павел говорит, что не уйдет из Лавры и «будет отстаивать права» 13 марта, 14:03 Митрополит Павел (Фото:Українська Православна Церква/Facebook)

Наместник Свято-Успенского монастыря УПЦ МП, который пока занимает часть Киево-Печерской лавры, митрополит Павел заявил, что планирует «до последнего отстаивать свои права».



Об этом он сказал во время проповеди в одном из храмов Нижней Лавры, фрагмент которой опубликовали в YouTube.

Митрополит Павел говорил по-русски и заявил, что «апокалипсис начинается с Украины. Он выступил с нападками против украинской власти, назвав их «гонителями церкви» и «внуками революции».

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«Мы будем до последнего отстаивать свои права, мы будем до последнего отстаивать свои святыни», – заявил священник УПЦ МП.

Инфографика: NV

Министерство культуры и информполитики Украины в пятницу, 10 марта, заявило, что УПЦ МП до 29 марта должно покинуть все помещения, арендуемые в Киево-Печерской лавре. В заповеднике Свято-Успенской Киево-Печерской лавры заявили об «ультиматуме чиновников Минкульта» и о том, что у их требований нет юридических оснований.

СМИ сообщили, что государственная аудиторская служба Украины провела проверку Национального заповедника Киево-Печерская Лавра, позволившую выявить незаконную передачу в пользование памятниками культурного наследия и 36 незаконных новостроек.