В УПЦ МП ответили Епифанию, который призвал освободить Киево-Печерскую лавру от «московского ярма» 19 марта, 14:39 Монахи Лавры (Фото:Киево-Печерская лавра)

Украинская православная церковь московского патриархата ответила предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию, который в субботу, 18 марта, призвал братию Киево-Печерской лавры содействовать процессу освобождения от «московского ига».

Об этом говорится на сайте отдела внешних церковных связей УПЦ МП.

Представители московского патриархата заявили, что монахи Лавры определились еще 27 января 2023 г., когда заявили, что они «были, есть и будем в Истине и верны своей канонической Церкви и ее Предстоятелю — Блаженнейшему Митрополиту Онуфрию» и в ПЦУ не пойдут.

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Кроме того, УПЦ МП обвиняет Эпифанию в лукавстве, ведь, по их словам, он заявляет о необходимости изгнания из Лавры «московского патриархата», но если ПЦУ получит Лавру, то монахи, которые ранее по утверждению главы ПЦУ были «московскими», превратятся в «украинских» и смогут там остаться.

«Фактически, на плечах монахов монастыря Украинской Православной Церкви глава ПЦУ хочет зайти в Лавру и воспользоваться многолетними их трудами, присвоив их своей структуре», — говорится в сообщении.

В УПЦ МП вспомнили слова представителя президента России Владимира Путина Дмитрия Пескова о том, что выселение монахов из Лавры оправдывает цели российской «сделки».

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Кроме того, пресс-служба МП отрицала свои связи с Россией, подчеркнув, что слова о том, что «Лавра якобы является «инструментом борьбы против Украины» — это искусственно придуманные клише, годами упорно распространяемые недругами московской церкви.

Митрополит Киевский Епифаний в своем обращении заявил, что о закрытии монастыря в Свято-Успенской Киево-Печерской лавре речь не идет, а языком богослужений будет древний славянский и украинский.