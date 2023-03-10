Минкульт подтвердил, что УПЦ МП должна покинуть Киево-Печерскую лавру до 29 марта 10 марта, 20:59 Большая колокольня монастыря Киево-Печерская Лавра, 6 января 2023 года (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Министерство культуры и информполитики в пятницу, 10 марта, подтвердило, что УПЦ (МП) до 29 марта должна покинуть все помещения, которые арендует в Киево-Печерской Лавре.

Сообщение, опубликованное на сайте Минкульта, повторяет заявление и.о. гендиректора заповедника Киево-Печерская Лавра, которое ранее распространили на сайте Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры. Там было сказано, что заповедник разрывает договор об аренде монастырем УПЦ (МП) Нижней Лавры, заключенный в июле 2013 года.



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Решение принято на основании выводов межведомственной рабочей группы, которая установила, что монастырь УПЦ МП нарушил условия договора. УПЦ МП должна до 29 марта освободить государственные помещения, которые арендует на территории Нижней Лавры на улицах Лаврская, 11 и Лаврская, 15.



Инфографика: NV

«Согласно определенной правовым полем процедуре, с завтрашнего дня [11 марта] будут работать рабочие группы, образованные заповедником, по инвентаризации имущества и обследованию технического состояния зданий и сооружений», — добавили в Минкульте.

Вместо сообщения с позицией заповедника на сайте Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры сейчас опубликована позиция УПЦ МП. Там заявили об «ультиматуме чиновников Минкульта» и о том, что их требования не имеют юридических оснований.



«Единственным основанием для отселения монахов из православной святыни является только прихоть чиновников из Минкульта, равно как это было при советской власти в 60-х годах прошлого века», — утверждают в церкви.



Спикер УПЦ МП Климент в комментарии Суспільному сказал, что заповедник в своем предупреждении не ссылается ни на какие законодательные акты.

«Что такое „нарушение условия договора“? Нам об этом ничего не сообщали. Мы не видели никаких проверок, никаких результатов работы комиссии. Мы в работе этих комиссий не участвовали, не подписывали никаких актов», — заявил он.

Ранее предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний заявил в интервью NV, что государство пересматривает договор бессрочной аренды Нижней Лавры УПЦ МП, потому что ее передачу провели с многочисленными нарушениями, а также из-за нарушений на ее территории за последние 20 лет.

Государственная служба по этнополитике и свободы совести 1 февраля пришла к выводу, что УПЦ (МП) остается структурным подразделением русской православной церкви, несмотря на заявление Собора УПЦ (МП) о «полной самостоятельности и независимости».



С 1 января заповедник Киево-Печерская Лавра приостановил соглашения с УПЦ (МП) об аренде Успенского собора и Трапезной церкви на территории Верхней Лавры. 7 января впервые в истории митрополит Епифаний провел рождественскую службу в Успенском соборе Киево-Печерской лавры.



2 декабря президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о персональных санкциях в отношении представителей религиозных организаций, аффилированных с центрами влияния в РФ. В список вошли десять человек, в том числе экс-нардеп и клирик УПЦ Вадим Новинский, наместник Киево-Печерской Лавры Петр Лебедь (митрополит Павел) и так называемые митрополиты и епископы РПЦ в оккупированном Крыму.



СБУ в 2022 году начала проверки в монастырях УПЦ (МП) по всей Украине. Во многих случаях спецслужба находила антиукраинскую литературу и символику. 19 января 2023 года Кабинет министров внес в Верховную Раду законопроект о запрете деятельности в Украине религиозных организаций с центром управления в стране-агрессоре.

