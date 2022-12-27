Ткаченко заявил, что Минкульт будет рекомендовать не продлевать соглашение с УПЦ МП об аренде двух храмов Киево-Печерской Лавры 27 декабря, 15:46 У УПЦ МП заканчивается соглашение об аренде Трапезного и Успенского храмов на территории Верхней Лавры (Фото:Киево-Печерская Лавра/Facebook)

Министерство культуры и информационной политики будет рекомендовать руководству заповедника Киево-Печерская Лавра не продлевать соглашение с УПЦ МП об аренде Успенского собора и Трапезной церкви на территории Верхней Лавре.

Об этом сообщил министр культуры Александр Ткаченко в эфире национального телемарафона.

«Соглашение об аренде Успенского и Трапезного храмов в Верхней Лавре заканчивается. Согласно этому к нам обратился директор Лаврского заповедника по поводу информирования по этому вопросу. Мы во исполнение указа президента о проверке состояния дел использования имущества Лавры будем рекомендовать такое соглашение не продлевать», — отметил он.

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Ткаченко пояснил, что на данный момент создана межведомственная правительственная комиссия и проводится проверка использования имущества Верхней Лавры. Пока это происходит, богослужения в двух храмах проводиться не будут.

Министр также уточнил, что в отношении храмов Нижней Лавры подписано бессрочное соглашение об аренде еще в 2013 году, однако там также будет идти проверка на правомерность использования имущества представителями УПЦ МП.

«В 2013 году было подписано бессрочное соглашение на использование Нижней Лавры УПЦ МП. Поскольку есть указ и межведомственная комиссия, нам придется проверить правомерность использования церковью имущества, и учитывая это выносить решение», — резюмировал глава Минкульта.

Накануне стало известно, что срок аренды Успенского собора и Трапезной церкви УПЦ МП заканчивается 31 декабря и представителей этой церкви могут не пустить на территорию храмов.

Наместник Лавры митрополит Павел обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому и возмутился тем, что церковь письменно не предупредили о прекращении аренды.

Предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний обращался к премьер-министру и просил передать один из храмов на территории Киево-Печерской лавры ПЦУ.



Зоря позже уточнил, что сейчас юридический адрес монастыря Киево-Печерской лавры ПЦУ — тот же, что и у Феодосиевского монастыря ПЦУ напротив Лавры.

1 декабря СНБО поручил Госслужбе по этнополитике и свободе совести провести экспертизу устава об управлении УПЦ на наличие связи с московским патриархатом, а также внести на рассмотрение правительства законопроект о том, что в Украине не могут действовать религиозные организации, «аффилированные с центрами влияния в РФ».

В монастырях УПЦ МП по всей Украине СБУ проводит проверки. Во многих случаях спецслужбы находят пророссийскую и антиукраинскую литературу.