Ткаченко заявил, что Минкульт будет рекомендовать не продлевать соглашение с УПЦ МП об аренде двух храмов Киево-Печерской Лавры

27 декабря, 15:46
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У УПЦ МП заканчивается соглашение об аренде Трапезного и Успенского храмов на территории Верхней Лавры (Фото:Киево-Печерская Лавра/Facebook)

У УПЦ МП заканчивается соглашение об аренде Трапезного и Успенского храмов на территории Верхней Лавры (Фото:Киево-Печерская Лавра/Facebook)

Министерство культуры и информационной политики будет рекомендовать руководству заповедника Киево-Печерская Лавра не продлевать соглашение с УПЦ МП об аренде Успенского собора и Трапезной церкви на территории Верхней Лавре.

Об этом сообщил министр культуры Александр Ткаченко в эфире национального телемарафона.

«Соглашение об аренде Успенского и Трапезного храмов в Верхней Лавре заканчивается. Согласно этому к нам обратился директор Лаврского заповедника по поводу информирования по этому вопросу. Мы во исполнение указа президента о проверке состояния дел использования имущества Лавры будем рекомендовать такое соглашение не продлевать», — отметил он.

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Ткаченко пояснил, что на данный момент создана межведомственная правительственная комиссия и проводится проверка использования имущества Верхней Лавры. Пока это происходит, богослужения в двух храмах проводиться не будут.

Министр также уточнил, что в отношении храмов Нижней Лавры подписано бессрочное соглашение об аренде еще в 2013 году, однако там также будет идти проверка на правомерность использования имущества представителями УПЦ МП.

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«В 2013 году было подписано бессрочное соглашение на использование Нижней Лавры УПЦ МП. Поскольку есть указ и межведомственная комиссия, нам придется проверить правомерность использования церковью имущества, и учитывая это выносить решение», — резюмировал глава Минкульта.

Накануне стало известно, что срок аренды Успенского собора и Трапезной церкви УПЦ МП заканчивается 31 декабря и представителей этой церкви могут не пустить на территорию храмов.

https://www.youtube.com/watch?v=E6L36Rd6AiQ&feature=emb_title

Наместник Лавры митрополит Павел обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому и возмутился тем, что церковь письменно не предупредили о прекращении аренды.

Предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний обращался к премьер-министру и просил передать один из храмов на территории Киево-Печерской лавры ПЦУ.

Зоря позже уточнил, что сейчас юридический адрес монастыря Киево-Печерской лавры ПЦУ — тот же, что и у Феодосиевского монастыря ПЦУ напротив Лавры.

1 декабря СНБО поручил Госслужбе по этнополитике и свободе совести провести экспертизу устава об управлении УПЦ на наличие связи с московским патриархатом, а также внести на рассмотрение правительства законопроект о том, что в Украине не могут действовать религиозные организации, «аффилированные с центрами влияния в РФ».

В монастырях УПЦ МП по всей Украине СБУ проводит проверки. Во многих случаях спецслужбы находят пророссийскую и антиукраинскую литературу.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Александр Ткаченко Киево-Печерская Лавра УПЦ МП Минкульт

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