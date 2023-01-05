Папа Киевский. Как кухарь Петр превратился во владыку Павла и создал в центре столицы государство в государстве и филиал «русского мира»

Наместник Киево-Печерской лавры благоволит «русскому миру», разрушает наследие, превратил монастырь в бизнес-предприятие и часто опускается до уровня обычного хулигана. И ни за что ни разу не ответил. Почему? NV рассказывает эту историю подробно.

Наместник Киево-Печерской лавры благоволит «русскому миру», разрушает наследие, превратил монастырь в бизнес-предприятие и часто опускается до уровня обычного хулигана. И ни за что ни разу не ответил. Почему? NV рассказывает эту историю подробно.

26 декабря 2022 года невеселый седобородый дядька в белой шапке с крестом и в рясе, с большим медальоном на груди — митрополит Павел, записал и выложил на Youtube видео: «Обращение к Президенту Украины по поводу соборов Верхней Лавры». В нем он, нервно сжимая левой рукой посох, монотонным голосом пожаловался Владимиру Зеленскому, что «у нас» отбирают возможность вести службы в Успенском соборе и Трапезной церкви Верхней Лавры — той части древней киевской православной святыни, где базируется Национальный историко-культурный заповедник. Мол, срок аренды храмов закончился и с 1 января они будут недоступны.



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Далее Павел, который в первой части своего 15-минутного спича старательно прятался за безликим «мы», перешел к скрытым упрекам в адрес главы государства, и начал употреблять «я»: я с вами неоднократно говорил в разных ситуациях, я рекомендовал голосовать за вас и так далее.

В этом моменте проявился настоящий наместник Павел, чья скандальная слава никак не соответствует его пастырскому облику. Представитель украинского отделения Русской православной церкви (РПЦ), которая сама себя называет «Украинская православная церковь» (УПЦ), а в миру известна как «Московский патриархат» («УПЦ МП»), он уже несколько десятков лет полностью контролирует Нижнюю лавру. И не оставляет попыток подчинить себе Верхнюю. Но не это сделало Павла известным всей стране. Наместник главного монастыря Украины является последовательным сторонником РПЦ, откровенным проводником нарративов РФ, а также человеком, который регулярно ставит себя выше закона, опускаясь до обычного хулиганства.

Редакция NV поговорила с дюжиной собеседников в церковной и экспертной среде, чтобы понять, как Павел достиг своего нынешнего уровня, какие темные дела скрывает за стенами Лавры, и в чем секрет его непотопляемости.

Как Петр стал Павлом

61-летний Петр Лебедь родился в Ровненской области, в селе Борбын, в многодетной семье: у него пятеро сестер и трое братьев. Жила семья дружно, но очень бедно.

Приходилось голодать, а детям не хватало одежды, вспоминала мать Лебедя в биографическом фильме, снятом студией Киево-Печерской Лавры в 2002 году. Она растила детей в христианской традиции, хотя их отец даже не был крещен. К слову, уже став видным представителем церкви, Лебедь-младший обхитрил отца и обвенчал его с матерью на свадьбе сестры.

Семья посещали церковь тайком. «Мне нравилась одежда и кадильный дым», — спустя годы вспоминал лаврский наместник.

В том же фильме Лебедь с благоговением поведал, как однажды ему удалось незаметно коснуться мантии сельского священника. Тот приговаривал ребенку: «Когда-нибудь ты станешь батюшкой и тебе придётся служить Богу и людям».

Но в юношеском возрасте Лебедь подался в техникум торговли, а после возвращения из армии устроился в столовую льнокомбината в Ровно. В другом фильме, снятом телеканалом Интер в 2021 году, митрополит вспоминал, как удачно тогда поднялся по социальной лестнице: «Когда работал в торговле, то меня очень любили — у меня был горошек, майонез, молоко, колбасы и сгущенное молоко. Свадьбы, похороны — все приходили ко мне».

Петр Лебедь в молодости / Фото: Скриншот с видео

В 1984-м Лебедь бросил прикормленное место ради учебы в Московской духовной семинарии. Там он был рукоположен в диаконы и получил христианское имя Павел.

На рубеже 1980−1990-хх еще не существовало «УПЦ МП», а вся сеть приходов в Украинской ССР подчинялась напрямую РПЦ.

Вступление в духовный вуз стоило родителям юного семинариста места работы, а многие односельчане стали сторониться его родственников.

Но в семейном кругу авторитет Лебедя, если верить все тому же биографическому фильму, лишь укрепился. Более того, с 1987 года многочисленная родня стала говорить ему «вы». «Даже когда мы с матерью один на один, она обращается ко мне на вы», — рассказывал нынешний наместник Лавры.

После окончания семинарии он вернулся в родные края. Местный архиепископ Варлаам рукоположил его в священники и направил настоятелем древнего Успенского храма села Низкиничи.

По словам волынского краеведа и религиоведа Юрия Велинца, пастырство Лебедя обернулось для местной общины серьезной потерей: батюшка приказал уничтожить в храме деревянный иконостас — тот, мол, обветшал, да и не соответствовал канонам русской церкви.

Иконостас действительно был старым: его в XVII веке создал в стиле барокко известный иконописец Иов Кондзелевич либо один из его учеников. А заплатил за работу Адам Кисиль, православный шляхтич Речи Посполитой.

Иконостас сожгли, а фамильные гербы рода Кисилей исчезли из храма.

Велинец утверждает: фотографии, сделанные в 1990 году, показывают, что состояние дерева иконостаса было удовлетворительным.

Религиовед убежден в корыстных мотивах Лебедя: после уничтожения деревянной конструкции из ее композиции исчезли два живописных полотна, представляющие художественную ценность.

«Мы предполагаем, что Лебедь мог их продать», — говорит Велинец, ссылаясь на выводы своих коллег-краеведов.

Вырученные «тысячи долларов» амбициозный священник, по предположению Велинца, мог потратить на взятку — чтобы получить должность настоятеля Киево-Печерской лавры. Иначе, говорит эксперт, невозможно объяснить стремительный карьерный рост сельского священника: спустя три года после происшествия в Низкиничах Лебедь получил сан архимандрита, а еще через два стал наместником Лавры.

Намеки Велинца на взяточничество в Лавре не удивляют отца Владимира Вильде. Он был монахом Киево-Печерского монастыря более десяти лет (до 2010 года), а сейчас служит в столичном Богоявленском храме ПЦУ. Священник рассказал НВ: никто из лаврских иерархов не соглашался возвести его в сан диакона безвозмездно. Хотя он, мол, закончил Киевскую духовную академию, и верой-правдой служил монастырю: трудился комендантом в одном из отелей лавры и видел многие детали тайной жизни монахов.

Вильде быстро узнал о двух «быстрых» способах обрести сан.

Первый — договориться через юриста с благочинным, своеобразным вице-премьером монастыря. И заплатить примерно $2 тыс. за сан диакона, либо порядка $10 тыс. за более высокий чин священника.

Второй путь в прямом смысле лежал через постель. Вильде сам был свидетелем продолжавшихся несколько лет «странных» отношений тогдашнего казначея Лавры Варсонофия (сейчас — наместник винницкой епархии «УПЦ МП») и некоего юноши, готовившегося стать монахом. «Варсонофий принимал его как своего келейника, — поясняет Вильде, то есть, как помощника, положенного пожилым монахам. — К сожалению, эта практика часто становилась прикрытием для неуставных отношений».

Вильде утвердился в своих подозрениях, когда парень опубликовал совместные со своим покровителем снимки на яхте в Ницце. Спустя время юноша отказался от церковной карьеры, но смог устроиться чиновником Киевсовета.

В итоге Вильде, возмущенный местными порядками, покинул обитель.

Татьяна Деркач, религиозный публицист, автор книги «Украинская православная церковь Московского патриархата в Украине», рассказала NV, что в экспертной среде Киево-Печерская лавра считается эпицентром «неуставных» отношений в церкви. Она уверена: СБУ обладает внушительным объемом информации о подобных обычаях «УПЦ МП», но не обнародует ее, чтобы не бросать тень на все христианские конфессии.

Спаситель и собиратель

Появление в Лавре Павла — а случилось оно в середине 1990-х — стало для монастыря в некотором роде спасением. На тот момент в святыне, которой руководил такой себе Ионафан Елецкий, не было ни порядка в хозяйстве, ни святости среди монахов.

«Павел зарекомендовал себя как хозяйственник», — рассказал NV Вильде. Кроме того, новый наместник постепенно изгнал наиболее откровенных «содомитов» — в частности, отца Меркурия и архимандрита Ахилла.

Последний в 2019-м попал в очередной секс-скандал, так как домогался французского студента, который приехал изучать в Киев византийскую культуру. Эту историю с комментариями участников воссоздали журналисты ТСН в новостном сюжете.

Павла оценил и покойный митрополит Владимир, тогда — глава «УПЦ МП», пояснил Вильде, — за то, что отвоевывал лавру у государства.

Изначально под монастырь передали несколько корпусов и храмов, а также Ближние и Дальние пещеры. Но с конца 1990-х Павел принялся возвращать под контроль церкви всю территорию святыни.

В одном из своих интервью, которое наместник дал во времена президентства Виктора Януковича, Лебедь признался: «Ведь вы знаете, как мы отстаивали каждый объект — мы их просто отбирали, и я этого не скрываю. Так что нам передают то, что мы уже фактически имеем».

В 1990 году архитектурный ансамбль Киево-Печерской лавры — тот разместился на 23 га и содержит 144 объекта — внесли в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Вся ее территория делится на Верхнюю лавру — ее контролирует Минкульт и там размещается историко-культурный заповедник, и Нижнюю. Последнюю теперь контролирует «УПЦ МП». Хотя все помещения принадлежат государству, но в 2011-м 75 объектов Нижней лавры Кабмин Николая Азарова передал в бесплатное и бессрочное пользование «московскому патриархату». Теперь там находится сразу несколько церковных структур: Киево-Печерский мужской монастырь с настоятелем владыкой Павлом, митрополия «УПЦ МП» с Онуфрием во главе, Духовная семинария и Киевская Академия.

NV / Инфографика: NV

Павел сумел выселить из Нижней лавры даже райотдел милиции с Беркутом. Он также забрал помещения у обувной фабрики и подобрал соседние объекты — Свято-Никольский больничный монастырь и казацкую церковь Воскресенья Христова.

« Монахи приходили, взламывали замки и приносили туда свои вещи. Потом показывали решение о реституции собственности СССР, но вместо дискуссии, что возвращать, Лебедь делал это напролом. Вся Нижняя лавра была отжата настойчивостью и наглостью Павла», — считает Вильде.