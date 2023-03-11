Имеют коммерческое или хозяйственное значение. На территории Киево-Печерской Лавры обнаружили 36 незаконных новостроек — СМИ

11 марта, 21:07
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Киево-Печерская Лавра (Фото:Falin/Wikipedia)

Киево-Печерская Лавра (Фото:Falin/Wikipedia)

Государственная аудиторская служба Украины провела проверку Национального заповедника Киево-Печерская Лавра. По результатам выявили незаконные передачи в пользование памятников культурного наследия и 36 незаконных новостроек.

Об этом сообщило издание LB.ua со ссылкой на собственные источники.

Все незаконные новостройки не имеют отношения к быту священнослужителей, а, напротив, имеют коммерческое или хозяйственное значение. Кроме строительства, руководство мужского монастыря УПЦ МП, который располагался на территории Киево-Печерской Лавры, также занималось сносом.

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В частности, представители УПЦ МП уничтожили старинное ограждение на ул. Ближнепечерская, которая является архитектурным памятником.

По данным LB.ua, в ходе проверки, которая длилась с 1 января 2018 по 30 сентября 2022-го, аудиторы обнаружили факты незаконной передачи памятников культурного наследия в пользование Киевской метрополии, Частной академии и Академии УПЦ.

Министерство культуры и информполитики в пятницу, 10 марта, подтвердило, что УПЦ (МП) до 29 марта должно покинуть все помещения, арендуемые в Киево-Печерской Лавре.

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Ранее предстоятель ВЦУ митрополит Епифаний заявил в интервью NV, что государство пересматривает договор бессрочной аренды Нижней Лавры УПЦ МП, поскольку его передачу провели с многочисленными нарушениями, а также из-за нарушений на его территории в течение последних 20 лет.

Государственная служба по этнополитике и свободе совести 1 февраля пришла к выводу, что УПЦ (МП) остается структурным подразделением РПЦ , несмотря на заявление Собора церкви о «полной самостоятельности и независимости».

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С 1 января заповедник Киево-Печерская Лавра прекратил соглашение с УПЦ (МП) об аренде Успенского собора и Трапезной церкви на территории Верхней Лавры. 7 января впервые в истории предстоятель ВЦУ митрополит Епифаний провел рождественскую службу в Успенском соборе Киево-Печерской лавры.

2 декабря президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о персональных санкциях в отношении представителей религиозных организаций, аффилированных с центрами влияния в РФ. В список вошли десять человек, в том числе экс-нардеп и клирик УПЦ (МП) Вадим Новинский, наместник Киево-Печерской Лавры Петр Лебедь (митрополит Павел) и так называемые митрополиты и епископы РПЦ в оккупированном Крыму.

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СБУ в 2022 году начала проверки в религиозных сооружениях УПЦ (МП) по всей Украине. Во многих случаях спецслужба находила антиукраинскую литературу и символику. 19 января 2023 Кабинет министров подал в Верховную Раду законопроект о запрете деятельности в Украине религиозных организаций с центром управления в стране-агрессоре.

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Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Киево-Печерская Лавра УПЦ МП Незаконная застройка Проверки

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