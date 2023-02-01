Остается структурным подразделением. В Госэтнополитики проверили связь УПЦ (МП) с РПЦ 1 февраля, 16:26 Большая колокольня монастыря Киево-Печерская Лавра, 6 января 2023 года (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Об этом сказано в выводах религиоведческой экспертизы, опубликованных на сайте службы.

В Госэтнополитики проводили экспертизу по поручению Совета нацбезопасности и обороны от 1 декабря 2022 года. В экспертную группу вошли пять профессоров, докторов наук и один кандидат наук — эксперты в сфере религии, истории церкви, свободы совести, богословия и государственно-конфессиональных отношений.

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«УПЦ относительно РПЦ имеет церковно-каноническую связь части с целым. Отношения УПЦ с РПЦ не являются отношениями одной самостоятельной (автокефальной) церкви с другой самостоятельной автокефальной церковью», — сделали вывод эксперты.



В выводах отмечается, что у УПЦ (МП) нет статуса автономной церкви, который бы признавали другие церкви. Также сказано, что «деятельность или бездеятельность высших органов церковной власти и управления УПЦ» указывает на то, что церковь подчиняется РПЦ и не действует как самостоятельная.

Экспертная группа также не нашла документов, которые бы указывали на превращение УПЦ в «самостоятельную религиозную организацию».

Собор УПЦ (МП) 27 мая 2022 года объявил о полной самостоятельности и независимости от российской церкви и выразил несогласие с позицией патриарха Кирилла, приспешника российского диктатора Путина.



19 января 2023 года Кабинет министров внес в Верховную Раду законопроект о запрете деятельности в Украине религиозных организаций с центром управления в стране-агрессоре.

СБУ проводит проверки в епархиях УПЦ (МП) по всей Украине. Во многих случаях спецслужба находит антиукраинскую литературу и символику.



2 декабря президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о персональных санкциях в отношении представителей религиозных организаций, аффилированных с центрами влияния в РФ. В список вошли десять человек, в том числе экс-нардеп и клирик УПЦ Вадим Новинский, наместник Киево-Печерской Лавры Петр Лебедь (митрополит Павел) и так называемые митрополиты и епископы РПЦ в оккупированном Крыму. Новинский уже заявил, что намерен обжаловать решение о санкциях в судах.



С 1 января заповедник Киево-Печерская Лавра приостановил соглашения с УПЦ МП об аренде Успенского собора и Трапезной церкви на территории Верхней Лавры. 7 января впервые в истории предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний провел рождественскую службу в Успенском соборе Киево-Печерской лавры.

