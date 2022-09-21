Россия освободила десять иностранных военнопленных — Reuters 21 сентября, 19:16 Интернациональный легион обороны Украины (иллюстративное фото) (Фото:International Legion of Defense of Ukraine (ILDU) / Facebook)

Страна-агрессор Россия в среду, 21 сентября, освободила 10 иностранцев, захваченных в плен в Украине, сообщает агентство Reuters. По данным журналистов, посредником выступил наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман.

Обновлено в 20:30. Член британского парламента Роберт Дженрик в Twitter подтвердил, что в список входит Эйден Аслин, которого террористы «ДНР» «приговорили» к смертной казни.

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Представитель Эр-Рияда заявил, что среди военнопленных — граждане США, Великобритании, Швеции, Хорватии и Марокко. По словам чиновника, самолет с ними приземлился в Саудовской Аравии. Украина пока не комментировала эту информацию.

По данным агентства SPA, наследный принц вел переговоры с Украиной и Россией. Агентство также уточняет, что в список входят два американца, пять британских граждан, один марокканец, один швед и один хорват, сообщает Al-Arabiya.

Имена пленных не известны, но ранее боевики псевдореспублики «ДНР» «приговорили» к смертной казни нескольких граждан перечисленных журналистами стран, которые защищали Украину в рядах ВСУ, и угрожали казнить еще нескольких иностранцев.

7 сентября оккупанты передали Украине тело британского волонтера Пола Ури, который погиб в плену. Омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что смерть волонтера была насильственной.

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