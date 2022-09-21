Россия освободила десять иностранных военнопленных — Reuters

21 сентября, 19:16
Поделиться:
Интернациональный легион обороны Украины (иллюстративное фото) (Фото:International Legion of Defense of Ukraine (ILDU) / Facebook)

Интернациональный легион обороны Украины (иллюстративное фото) (Фото:International Legion of Defense of Ukraine (ILDU) / Facebook)

Страна-агрессор Россия в среду, 21 сентября, освободила 10 иностранцев, захваченных в плен в Украине, сообщает агентство Reuters. По данным журналистов, посредником выступил наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман.

Обновлено в 20:30. Член британского парламента Роберт Дженрик в Twitter подтвердил, что в список входит Эйден Аслин, которого террористы «ДНР» «приговорили» к смертной казни.

Видео дня

https://twitter.com/RobertJenrick/status/1572633296391245824

Представитель Эр-Рияда заявил, что среди военнопленных — граждане США, Великобритании, Швеции, Хорватии и Марокко. По словам чиновника, самолет с ними приземлился в Саудовской Аравии. Украина пока не комментировала эту информацию.

Читайте также:
Иван Яковина
Иван Яковина
Самое ужасное для армии России. Семь вариантов для нового наступления ВСУ

По данным агентства SPA, наследный принц вел переговоры с Украиной и Россией. Агентство также уточняет, что в список входят два американца, пять британских граждан, один марокканец, один швед и один хорват, сообщает Al-Arabiya.

Читайте также:
«Или эволюционируй, или сдохнешь». Интервью с правозащитницей — о недейственности международных организаций, трибунале для Путина и пленных

Имена пленных не известны, но ранее боевики псевдореспублики «ДНР» «приговорили» к смертной казни нескольких граждан перечисленных журналистами стран, которые защищали Украину в рядах ВСУ, и угрожали казнить еще нескольких иностранцев.

7 сентября оккупанты передали Украине тело британского волонтера Пола Ури, который погиб в плену. Омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что смерть волонтера была насильственной.

Редактор: Нина Григорская

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Пленные Саудовская Аравия Военнопленные Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X