Украина освободила из плена 215 защитников Украины, среди них 108 азовцев — Ермак 22 сентября, 00:41 НВ

Глава Офиса президента Андрей Ермак ночью в четверг, 22 сентября, заявил, что Украина вернула из плена российских оккупантов 215 защитников, из них 108 — бойцы Азова.

В эфире всеукраинского телемарафона Ермак доложил президенту Владимиру Зеленскому, что 124 из освобожденных — офицеры, среди них бойцы Навгвардии, Сухопутных войск, ВМС, пограничники, полицейские, территориальной обороны, СБУ, таможенники, гражданские, полицейские и беременные женщины-военнослужащие. Среди вернувшихся защитников:

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Денис Прокопенко;

Сергей Волынский;

Святослав Паламар;

Олег Хоменко;

Денис Шлега;

Евгений Бова;

Катерина Полищук;

Марьяна Мамонова;

десять иностранных защитников Украины из США, Великобритании, Хорватии, Швеции и других стран.

Согласно договоренностям, достигнутым с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, командиры с Азовстали сейчас находятся в Турции под его личными гарантиями. Главе государства доложили, что в обмен на защитников Украина отдала подозреваемого в госизмене нардепа Виктора Медведчука. Пять командиров Азовстали обменяли на 55 российских пленных.

У себя в Telegram-канале Ермак написал, что большой обмен проходил в несколько этапов и в разных локациях.

Глава МВД Денис Монастырский во время обращения с президентом Украины сказал, что это был самый тяжелый обмен, который ему приходилось видеть. Зеленский сообщил, что видел документы, согласно которым многие из освобожденных героев были обречены на смерть от рук оккупантов.

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