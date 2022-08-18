У Украины есть достаточно пленных оккупантов для обменов с Россией — разведка 18 августа, 12:10 У Украины достаточный обменный фонд, заявили в разведке (Фото:ГУР Минобороны)

У Украины достаточно пленных оккупантов, чтобы проводить обмены с Россией. Однако российская сторона имеет невысокий интерес к некоторым группам военнопленных.

Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов.

«Если мы говорим о мобилизованных и военных с территории ОРДЛО и представителей „ЛНР"/"ДНР“, то действительно к ним самый низкий интерес. Это мы видим на разных ступенях отношения: от того, что они хуже обучены, они в прямом смысле принудительно мобилизованы, хуже одеты и с худшим оружием, до в том числе вопроса обмена», — отметил он.

Видео дня

По его словам, несмотря на это, переговорный процесс по вопросу обмена продолжается.

«Работа над возвращением украинских защитников продолжается, и ждем новостей. Обменного фонда и других инструментов для возвращения украинских защитников в Украину достаточно. Кроме того, он постоянно пополняется. И это то, над чем работают Украина и, собственно, все Вооруженные силы», — добавил представитель разведки.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.