У Украины есть достаточно пленных оккупантов для обменов с Россией — разведка

18 августа, 12:10
У Украины достаточный обменный фонд, заявили в разведке (Фото:ГУР Минобороны)

У Украины достаточный обменный фонд, заявили в разведке (Фото:ГУР Минобороны)

У Украины достаточно пленных оккупантов, чтобы проводить обмены с Россией. Однако российская сторона имеет невысокий интерес к некоторым группам военнопленных.

Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов.

«Если мы говорим о мобилизованных и военных с территории ОРДЛО и представителей „ЛНР"/"ДНР“, то действительно к ним самый низкий интерес. Это мы видим на разных ступенях отношения: от того, что они хуже обучены, они в прямом смысле принудительно мобилизованы, хуже одеты и с худшим оружием, до в том числе вопроса обмена», — отметил он.

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По его словам, несмотря на это, переговорный процесс по вопросу обмена продолжается.

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«Работа над возвращением украинских защитников продолжается, и ждем новостей. Обменного фонда и других инструментов для возвращения украинских защитников в Украину достаточно. Кроме того, он постоянно пополняется. И это то, над чем работают Украина и, собственно, все Вооруженные силы», — добавил представитель разведки.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Пленные Разведка Обмен пленными Война России против Украины

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