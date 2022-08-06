До четверти украинских военных, которых считали пропавшими без вести, находятся в плену

6 августа, 01:37
Часть защитников Украины, которых считали пропавшими без вести, находятся в плену (Фото:Минобороны Украины/Facebook)

Часть защитников Украины, которых считали пропавшими без вести, находятся в плену (Фото:Минобороны Украины/Facebook)

До 25% из более чем 7000 украинских военных, которые в июле считались пропавшими без вести, находятся в плену российских оккупантов. Об этом заявил уполномоченный по вопросам пропавших без вести при особых обстоятельствах Олег Котенко в эфире всеукраинского телемарафона в пятницу, 5 августа.

По словам Котенко, количество пропавших без вести все время варьируется, но эта цифра намного меньше 7000.

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«Бывает, что в день у нас около 1000 запросов на розыск человека, а через сутки-трое… остается процентов 10−15 людей», — сказал он.

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Уполномоченный также перечислил первые шаги для людей, которые чувствуют, что их родственник не выходит на связь. Он рассказал, что в первую очередь нужно обратиться в Нацполицию с заявлением об исчезновении и сдать там ДНК, затем — обратиться в Национальное информационное бюро (номер 1648), а после этого — обратиться в Офис уполномоченного (колл-центр 0800339247 или 0958960421 для звонков из-за границы).

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11 июля Олег Котенко сообщал, что пропавшими без вести в Украине считаются ориентировочно 7200 военнослужащих.

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Украинские военные Омбудсмен Пропавшие без вести Военнопленные Война России против Украины

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