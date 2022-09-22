Из плена вернулись командиры Азова Редис и Калина — СМИ

22 сентября, 00:10
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По данным СМИ, Украина освободила из плена легендарных командиров с Азовстали (Фото:НВ)

По данным СМИ, Украина освободила из плена легендарных командиров с Азовстали (Фото:НВ)

В Сети появились фото легендарных защитников Мариуполя — командира Азова Дениса Прокопенко, его заместителя Святослава Паламара и и.о. командира 36-йбригады морской пехоты Сергея Волынского, которые находились в плену оккупантов после выхода с завода Азовсталь.

Защитники сфотографированы вместе с министром внутренних дел Украины Денисом Монастырским и главой ГУР Кириллом Будановым. Информацию об их освобождении косвенно подтвердил бывший командир Азова Андрей Билецкий.

Видео дня

Ранее в Telegram-каналах также появились фото нескольких освобожденных из плена защитников Мариуполя, среди которых глава патрульной полиции Мариуполя Михаил Вершинин и Дмитрий Козацкий (Орест), чьи фото с Азовстали облетели весь мир. Официальных комментариев от украинских властей пока не было.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец опубликовал кадры с освобожденными защитниками Украины и пообещал, что подробности будут завтра.

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   СМИ Мариуполь Пленные Азовсталь Военнопленные Полк Азов Война России против Украины

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