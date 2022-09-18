Появилось первое видео с защитницей Мариуполя «Пташкой» из российского плена 18 сентября, 23:02 Екатерина Полищук на Азовстали пела песни, чтобы взбодрить украинских защитников (Фото:Скриншот видео Оперативный ВСУ/Telegram)

Российские оккупанты записали первое видео с Екатериной Полищук с позывным «Пташка», которая находится в плену у оккупантов.

Об этом сообщает Telegram-канал Оперативный ВСУ.

«Уроженкa Тернопольской области 21-летняя Екатерина Полищук продолжительное время находится в российском плену. Недавно появилось первое видео о нашей «Пташка», — говорится в сообщении.

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Сообщается, что видео записали российские пропагандисты.

«Поэтому не стоит обращать особого внимания на титры, которые они поставили, представляя нашу защитницу, главное — она живая», — добавили в сообщении.

Именно Екатерина Полищук во время боев за Азовсталь пела украинские песни, чтобы взбодрить украинских защитников.

Президент Владимир Зеленский 6 июня заявил, что в российском плену находятся больше 2,5 тысяч защитников Мариуполя с завода Азовсталь. По информации издания Украинская правда, с территории Азовстали вышли 2449 защитников, их удерживают в оккупированной Еленовке.

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