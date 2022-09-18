Появилось первое видео с защитницей Мариуполя «Пташкой» из российского плена

18 сентября, 23:02
Поделиться:
Екатерина Полищук на Азовстали пела песни, чтобы взбодрить украинских защитников (Фото:Скриншот видео Оперативный ВСУ/Telegram)

Екатерина Полищук на Азовстали пела песни, чтобы взбодрить украинских защитников (Фото:Скриншот видео Оперативный ВСУ/Telegram)

Российские оккупанты записали первое видео с Екатериной Полищук с позывным «Пташка», которая находится в плену у оккупантов.

Об этом сообщает Telegram-канал Оперативный ВСУ.

«Уроженкa Тернопольской области 21-летняя Екатерина Полищук продолжительное время находится в российском плену. Недавно появилось первое видео о нашей «Пташка», — говорится в сообщении.

Видео дня

Сообщается, что видео записали российские пропагандисты.

«Поэтому не стоит обращать особого внимания на титры, которые они поставили, представляя нашу защитницу, главное — она живая», — добавили в сообщении.

Именно Екатерина Полищук во время боев за Азовсталь пела украинские песни, чтобы взбодрить украинских защитников.

Президент Владимир Зеленский 6 июня заявил, что в российском плену находятся больше 2,5 тысяч защитников Мариуполя с завода Азовсталь. По информации издания Украинская правда, с территории Азовстали вышли 2449 защитников, их удерживают в оккупированной Еленовке.

https://www.youtube.com/embed/bsi-kNGxa1g
Редактор: Елизавета Кумбер

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Пропаганда Войска РФ Азовсталь

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X